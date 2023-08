Paunovic exige arbitraje parejo en Leagues Cup

Veljko Paunovic, técnico de Chivas, exigió un arbitraje parejo en la Leagues Cup y pidió a los responsables que encuentren la manera de mejorar para que los equipos de la Liga MX y la MLS compiten en las mismas condiciones.

"Puedo hablar de nuestro partido y creo que en nuestro caso hay que ver una adaptación. No es lo mismo lo que nuestros equipos están acostumbrados y por ahí nosotros debemos mirar dentro de nuestras filas. La gente responsable de esa parcela debe ver cómo mejorar las condiciones iguales a todos los equipos al espectáculo y a la afición que viene expectante de futbol, sobre todo ver que los equipos compiten en las mismas condiciones", mencionó Paunovic tras la derrota de Chivas por 1-3 ante Cincinnati.

En el duelo que fue suspendido ayer, hubo una mano dentro del área que no fue marcada como penal.

El duelo fue reprogramado por una tormenta eléctrica y se jugó este viernes los 30 minutos restantes, situación que Paunovic lo vio con buenos ojos porque la seguridad es prioridad.

"Fue una situación fuera de control, el tiempo severo no se puede controlar, la seguridad es prioridad, de aficionados y todos los que componemos este gran show. Nos adaptamos, pero estábamos listos para jugar cuando nos digan. Nunca vamos a poner esa excusa, siempre nos vamos a poner en el campo cuando nos digan", dijo el técnico del Rebaño.

El próximo lunes enfrentarán un duelo vital ante Kansas City, donde Chivas tratará de mejorar su imagen tras quedar al borde de la eliminación por la derrota ante Cincinnati.

"Creo que el equipo desde luego me mostró unidad en esas circunstancias y me mostró capacidad de reaccionar. Con eso nos vamos y nos vamos con cosa internamente que debemos mejorar mucho los primeros 10 minutos del partido. Nos pasa cuando hay un parón largo, hay que buscar otra manera de que esto no vuelva a pasar. Desde luego en este torneo no podemos repetirlo. Estaremos el lunes contra Kansas City, listo para mejorar nuestra imagen y mejorar nuestros resultados. Nosotros no nos rendimos en esta liga, nos gusta, vamos a competir y nos vamos a preparar una vez más para dar la cara, pero esta vez mejor", explicó.