Pedro Aquino culpa a jugadores de Santos por 'no estar a la altura'

Pedro Aquino, refuerzo de Santos, reconoce que están en deuda con la afición por el fracaso que significó la reciente participación de los Guerreros en la Leagues Cup 2023, además de que el arranque de torneo que tuvieron en la Liga MX no fue el más esperado. El medio defensivo peruano aseguró que en la Comarca trabajarán para volver a ser fuertes en casa.

Vamos a estar siempre en deuda con la afición. Nosotros no hemos hecho las cosas como hemos querido. Esto recién comienza, vamos a seguir viendo qué es lo que nos está faltando y a ser un equipo fuerte. Acá en casa a todos los equipos les cuesta. Yo he estado en otro equipo y me ha costado venir a jugar contra Santos", señaló.

El futbolista de 28 años de edad espera retomar su mejor nivel ahora que es jugador del conjunto verdiblanco: "En América no tenía la confianza, venía de una lesión muy complicada. Hoy en día que estoy acá en Santos, siento que voy a recuperar mi nivel".

Finalmente, Aquino hizo mención del trabajo del Cuerpo Técnico de Pablo Repetto, y aceptó que son los jugadores quienes no han estado a la altura de lo que esperan afición e institución. El mediocampista sudamericano hizo el compromiso de mejorar de cara a lo que resta del semestre.

Nos falta creernos que estamos en un buen club, aterrizar un poquito más, poner los pies sobre la tierra y otra vez remar desde abajo. La afición y el club lo que necesitan es triunfos, ver un buen futbol y que logremos el objetivo que es campeonar. Estamos todavía en deuda. Nosotros vamos a cambiar y vamos a estar más unidos", concluyó.