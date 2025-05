HAY TIRO: Andrés Vaca y Jorge Pietrasanta encienden las redes con acalorada disputa

Una nueva polémica sacudió el mundo del periodismo deportivo, cuando Andrés Vaca y Jorge Pietrasanta protagonizaron un intercambio de mensajes cargados de tensión a través de redes sociales. El detonante fue una burla de Pietrasanta hacia Ricardo Antonio La Volpe, analista de TUDN, por su manera de hablar, lo que rápidamente escaló a un enfrentamiento con Vaca.

La controversia comenzó cuando Pietrasanta se mofó de la forma en que La Volpe pronuncia "fútbol" y señaló que apenas se le entiende al hablar. El exentrenador argentino respondió con contundencia, dejando en claro que su conocimiento del deporte está fuera de discusión, pese al tono de burla sobre su acento.

Sin embargo, la crítica no se detuvo ahí. En una segunda publicación, Pietrasanta lanzó una indirecta hacia Andrés Vaca, compañero de La Volpe en TUDN, cuestionando su dicción y aludiendo a su estilo de narración, recordando que el propio Vaca ha dicho que aprendió narrando en videojuegos.

La reacción del narrador no se hizo esperar. Vaca contestó con dureza, asegurando que actualmente ocupa un lugar que Pietrasanta desearía tener en la industria y recordándole momentos que, según él, el analista de ESPN aún no ha superado. Además, no dejó pasar la oportunidad para ironizar con la expresión “me paro de pie”, frase popularizada por Pietrasanta y que ha sido motivo de burlas.

Para concluir el intercambio, Pietrasanta aseguró que fue él quien decidió dejar Televisa, y sugirió que de no haber tomado esa decisión, la carrera de Vaca no existiría. Por ahora, la discusión ha quedado abierta y los seguidores de ambos personajes se mantienen atentos ante la posibilidad de nuevas réplicas.