Pelotero de los Miami Marlins recibe espeluznante pelotazo en la cabeza

Una espantosa escena de horror ocurrió en la Major League Baseball, cuando el lanzador de los Miami Marlins, Daniel Castaño, recibió un poderoso golpe en la cabeza que lo tumbo en el suelo.

Los Miami Marlins y los Cincinnati Reds se enfrentaban en el Great American Ball Park, cuando después de 22 lanzamientos, Daniel Castaño se enfrentaba al bateador Donovan Solano, cuando el fuerte batazo termino impactando la cara del pitches a 133 km/h.

Después de cae al suelo tocándose la cara en dolor, a pesar de la fuerte imagen, el pitches pudo salir con su propio pie para ser atendido, tal y como señala el protocolo de la MLB.

"No estoy seguro de qué sucedió", dijo Castaño al término del partido, con una curita en la frente, donde le faltaba un poco de piel. "Me doblé por un segundo. Quedé un poco inconsciente. Cuando desperté, pregunté ´¿qué sucedió?´. Estoy mucho mejor ahora. Me siento un poco cansado, pero estaré bien", agregó.