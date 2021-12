Phillip Adams: Ex jugador de la NFL que mató a seis personas por consecuencia de su daño

Phillip Adams: Es el ex jugador de la NFL que mató a seis personas por consecuencia de su daño cerebral, según reveló la autopsia de su caso.

Fue el pasado 8 de abril de 2021 que se dio a conocer la muerte de Phillip Adams, quien fue jugador de la NFL desde el 2010 hasta el 2015.

Tal parece que la serie de lesiones que presentó a lo largo de su trayectoria como jugador de fútbol americano le afectaron más de lo que se hubiera considerado en el momento.

Pues recientemente se dio a conocer la autopsia que se le realizó luego de haberse suicidado tras matar a cinco personas.