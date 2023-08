Pide Nelson Vargas más apoyo a disciplinas acuáticas

CIUDAD DE MÉXICO 21-Aug-2023 .-Ante en mínimo y hasta nulo respaldo gubernamental a través de la Conade, más empresarios deben voltear a las disciplinas acuáticas y en general al deporte mexicano instó esta tarde el empresario de la natación Nelson Vargas.

Tras lamentar que solo cinco hombres de negocios respaldan el fideicomiso que creó hace unos meses para recaudar fondos que permitan a nadadores tener la mejor preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, y con el cual ha recaudado 2.5 millones de pesos, el entrenador pidió no dejarse llevar por la mala imagen que tiene hoy en día los deportes acuáticos por culpa de la desconocida Federación Mexicana de Natación.

"Yo quería que creciera para apoyar a infantiles y juveniles y lo que más tristeza me da es que he tocado puertas por todos lados y es difícil, la gente en México no tiene esa mentalidad altruista y menos para los deportes que todos los días salen en los medios por problemas", dijo Vargas.

Ya tenemos a cinco personas que nos apoyan, uno me dio un millón de pesos y haz lo que quieras, el segundo, me dio otro millón y otro amigo nuestro que nos da 5 mil dólares mensuales y otro muchacho que nos da una lana, entonces tenemos dos millones y medio, no hemos logrado más", expuso el ex director de la Conade.

Vargas confió en que el dinero del fideicomiso alcance para la preparación rumbo a los Juegos Panamericanos de Santiago, en octubre, y los Olímpicos de por lo menos Miguel de Lara, único tritón con marca A para París, y María José Mata y Jorge Iga, multimedallistas en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, quienes estuvieron este lunes en la Acuática Nelson Vargas San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México, en el festejo del 45 aniversario del corporativo y por el que se develó un billete de lotería conmemorativo.