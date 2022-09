Pierde Coneritos ante Rancheritos

SACRAMENTO Coahuila.- Pese a perder su encuentro 17 carreras a 1, ante los Rancheritos del Ejido la Cruz y 8 de Enero, los Coneritos de Sacramento, tienen que jugar un encuentro de desempate ante Broncos de Lamadrid para saber quién será el rival de Rancheritos, en inicios de play off, en la Liga de Beisbol Infantil "Juan Salazar", que patrocina la Licenciada Yajaira Reyna Ramos.

Rancheritos que se perfila como favoritos para ser campeones en esta primera edición que se juega en honor de Juan Salazar, dinámico icono del beisbol desde 1978, se apoyó en esta victoria con pitcheo de Fernando Rivas que lanzó cinco entradas completas y los ahijados de Yajaira Reyna Ramos, nomás le dieron un hit, culminó Alfredo García con 2 entradas sin hit y una carrera.

Rancheritos anotó cinco carreras en el primer episodio, con efectivo bateo de José María Santillana, vuela cercas de Tadeo Franco y otros dobles que agregaron Alfredo García, Ángel Galván y Fernando Rivas. En el sexto episodio Rancheritos del Ejido 8 de Enero y la Cruz, abultaron la cuenta con 8 carreras, al ligar batazos por la tierra de nadie, Emiliano Moya, José María Santillana, Tadeo Franco, Alfredo García, Erick Macías, Fernando Vera y Cristofer Briones.

La carrera de los Coneritos de Sacramento la registro Ángel Muñiz en la séptima entrada.

GALLOS DE ESTANCIAS, VA A PLAY OFF

En otro encuentro de este mismo campeonato la escuadra de los Gallos de Estancias, derrotaron 11 carreras a 10 a Broncos de Cuatro Ciénegas, en juego realizado en campo Chacho Córdova.

Los Coneritos juegan un encuentro de desempate ante Broncos para saber quién pasa a semifinales, para medirse a Rancheritos, por lo pronto inician play off Gallos de Estancias ante Piratas de Lamadrid, espero que Guicho Salazar me tenga enterado de todos estos juegos de play off.