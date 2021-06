´Pimpinela Escarlata´ revela que sufrió abuso sexual cuando era niño

Score

Pimpinela Escarlata, de 52 años, admitió que, aunque se siente feliz, no lo es, debido al abuso sexual que sufrió.

México.- Pimpinela Escarlata, uno de los luchadores más simbólicos del pancracio nacional, confesó que fue víctima de abuso sexual cuando era niño.

Con tan sólo nueve años de edad , Pimpinela Escarlata, cuyo nombre verdadero es Mario González Lozano, fue abusado sexualmente, lo cual hasta la fecha le impide ser feliz.

No obstante, el gladiador de 52 años afirmó que la lucha libre le ha ayudado a canalizar algunas de las situaciones derivadas del abuso sexual que sufrió en Torreón, Coahuila .

"Me agarraron chiquito, me tocaron y abusaron de mí. Me siento feliz, pero no lo soy ¿Qué me hace falta para ser feliz? Sacar al niño dañado que llevo dentro. De ahí en fuera todo está bien. Yo siempre aprovecho estos espacios para desembuchar todo lo que a mis 52 años he sufrido. Soy feliz en la lucha libre, pero en lo personal llego a la casa y todo cambia" PIMPINELA ESCARLATA PIMPINELA ESCARLATA (ISAAC ORTIZ / MEXSPORT / ISAAC ORTIZ) Pimpinela Escarlata representa a la población LGBT en la lucha libre Cabe señalar que Pimpinela Escarlata

fue uno de los personajes que abrió camino a los luchadores pertenecientes a la

población LGBT

.

Y es que desde sus inicios se consolidó como uno de los favoritos de la afición. Además, su estilo creó una escuela luchística que ahora muchos quieren seguir.

Incluso en la misma entrevista con diario Récord se dijo orgulloso de ser gay y de su legado en los cuadriláteros.

"Soy gay. Soy un hombre, no me siento mujer. Aunque tengo algo de feminidad por dentro y en mi mentalidad, pero por fuera no dejo de ser un hombre. Por dentro soy una persona que tiene muchos sentimientos, que quiere lo mejor para todos sus compañeros" PIMPINELA ESCARLATA

Los títulos de Pimpinela Escarlata en la

lucha libre