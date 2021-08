Piojo Herrera se responsabiliza por resultados del Club Tigres

El Torneo Apertura 2021 dio inicio y el debut del Piojo Herrera con el Club Tigres en la temporada fue favorable.

Sin embargo, para el el estratega de los auriazules no ha resultado la técnica que ha implementado en los últimos cuatro partidos.

Tres de ellos de la Liga MX, mientras que uno fue la eliminación en la Leagues Cup en cuartos de final por el Seattle Sounders.

Por eso mismo, el Piojo Herrera ha desatado las molestias y decepción en la afición regiomontana.

Y tras el empate frente al Puebla, el DT, del Club Tigres habló sobre la situación que enfrenta el equipo.

"No es malo, no puedo decir que sea malo pero no es lo que pretende este equipo, veníamos con la idea de sumar de a tres, se suma pero no es nuestra idea. El responsable de esta situación soy yo, no hay que buscar culpas. Sé que la gente está molesta, pero al final, estoy seguro que vamos a terminar dándoles una gran satisfacción"

PIOJO HERRERA

Asimismo, un problema para los auriazules ha sido que en tres encuentros que ha disputado en el Apertura 2021, han tenido expulsiones.

Mismas que el Piojo Herrera considera como un problema, ya que le ha costado jugar con 10 hombres en la cancha.

Piojo Herrera no pierde la ilusión

Pese a los escasos resultados del Club Tigres, hay que reconocer el Torneo apenas comienza y las posibilidades de reivindicarse se mantiene.

Considerando que quedan 13 jornadas por jugar, las cosas podrían mejorar con los de la Sultana del Norte.

¿Pero qué será lo que tiene que hacer el Piojo Herrera para consolidarse en el Torneo Apertura 2021?