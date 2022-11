¿Por qué Funes Mori no ha jugado con México en Qatar 2022?

Qatar.- El argentino naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori, es uno de los jugadores que no ha entrado al campo con la Selección en el Mundial 2022 y esto se debería a una decisión técnica, así lo explicó el entrenador del combinado nacional, Gerardo Martino.

"Tata" dijo en una rueda de prensa que el delantero de Rayados si se encuentra en condiciones óptimas para ver actividad, pero que ha sido por elección suya que el delantero es el único ´nueve´ que no ha pisado el césped.

"Bueno, Rogelio (Funes Mori) no jugó por una cuestión de elección. Nosotros hemos tenido en los dos partidos los 26 jugadores a disposición y los que no estuvieron fue por cuestión de elección, no hay otro argumento.

Martino añadió que elige sus alineaciones con base en a lo que pude observar en el día y día en los entrenamientos, por lo que busca elegir a los futbolistas que mejor se muestran en el momento.

La convocatoria de Rogelio Funes Mori fue de las que más polémica causó, junto con la del también delantero Raúl Jiménez, debido a que los dos llegaron largas lesiones y en un momento en el que anotaban muchos goles.

El delantero de los wolves ha entrado de cambio en los dos partidos de la fase de grupo, en los que ha sido criticado por no disparar a portería y por el nivel físico que ha mostrado en sus primeros dos partidos del Mundial.

La Selección Mexicana jugará este miércoles contra Arabia Saudí, con la obligación de ganar para avanzar a Octavos de Final.