Cristiano Ronaldo enfrenta suspensión provisional de Portugal tras abandonar la concentración

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) impuso una suspensión provisional a Cristiano Ronaldo luego de iniciar un proceso disciplinario por su salida de la concentración de la selección nacional antes del compromiso de la UEFA Nations League frente a Dinamarca.

El futbolista, de 41 años, habría tomado la decisión tras un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus, relacionado con las oportunidades de juego que esperaba recibir. El conflicto surgió después de que Ronaldo permaneciera en el banquillo durante el encuentro ante Noruega, situación por la que reclamó al técnico el incumplimiento de compromisos sobre su participación.

La Federación Portuguesa de Fútbol investiga la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración.

Posteriormente, el delantero ofreció disculpas tanto a sus compañeros como a los aficionados, admitió que abandonar la concentración no fue una decisión correcta y pidió a la federación que determinara la sanción correspondiente.

La federación mantiene abierta la investigación. Este sábado, la FPF confirmó el inicio de un expediente disciplinario contra el jugador y comunicó que el asunto fue remitido a la Comisión de Investigación Disciplinaria. Según el organismo, el procedimiento comenzó a partir de una decisión de la Sección No Profesional adoptada el 9 de octubre de 2026.

Cristiano Ronaldo se disculpa con compañeros y aficionados tras su decisión.

La federación explicó que, antes de establecer una sanción adicional, el futbolista quedó sujeto a una suspensión provisional automática. Asimismo, indicó que el caso fue clasificado como urgente. Por el momento, las autoridades no han dado a conocer el castigo definitivo. Los detalles del procedimiento permanecerán bajo confidencialidad mientras continúan las investigaciones.

A principios de semana, Ronaldo había expresado su disposición a cumplir cualquier medida disciplinaria que se determinara en su contra. También reiteró su intención de continuar representando a Portugal.

El Al-Nassr celebra victoria mientras Ronaldo enfrenta suspensión.

En medio de la controversia con la selección portuguesa, el atacante retomó la actividad con su club el viernes y contribuyó a la victoria del Al-Nassr por 3-0 ante el Diriyah, en la Saudi Pro League. Ronaldo consiguió la primera anotación del partido después de que el portero Waleed Abdullah rechazara un disparo de Kingsley Coman desde fuera del área. El portugués aprovechó el balón suelto para definir de cerca y sumar el gol número 980 de su trayectoria profesional.

El resultado también tuvo consecuencias en la clasificación del campeonato saudí, pues permitió al Al-Nassr, vigente campeón, alcanzar en puntos al líder Al-Qadsiah. El conjunto de Ronaldo se mantuvo por detrás debido a la diferencia de goles, durante la octava jornada de la competición.

Mientras avanza el procedimiento disciplinario, el futuro inmediato del delantero con la selección portuguesa permanece pendiente de la resolución de la federación.