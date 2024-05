Presidente de Pachuca no guarda resentimiento por su apretado calendario

Luego de que algunos equipos que jugarán la Liguilla del Clausura 2024 de la Liga MX se negaran a que Pachuca cambiara de fecha su partido del Play-in ante Pumas, el presidente de los Tuzos, Armando Martínez, aseguró que no tiene resentimientos contra nadie, ya que ningún club va a atentar contra sus intereses.

Se apegaron todos al reglamento, no podemos decir que se hizo mal, lo sabíamos desde el principio. Cuando uno ve los calendarios no se imagina lo que puede llegar a pasar, hasta que estás en ese momento y sucedió. Nosotros no podemos reclamar a nadie, respetamos a todos, son nuestros socios", mencionó.

El directivo de los hidalguenses consideró que faltó sentido común y espera que en futuras ocasiones la Liga MX tome las decisiones y no tenga que pedir permiso a los equipos.

En un torneo avalado por la Concacaf, que es nuestra confederación, donde había los espacios suficientes, pensaría en un poco de sentido común, pero no le puedo pedir a los demás equipos que vayan contra sus intereses. Pediría que en un futuro quien tome las decisiones de este equipo sea la Liga MX", agregó.

Asimismo, Martínez aseguró que hay cansancio; sin embargo, los blanquiazules están listos para enfrentar el duelo ante Pumas.

Ojalá que la motivación nos alcance para dar un gran partido hoy, porque Pumas también tiene un gran equipo, pero vamos a pelear hasta el final, porque queremos estar en la liguilla, sabemos que a nuestra afición le encanta", concluyó.