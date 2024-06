Profeta en su tierra.

GUADALAJARA, Jalisco 24-Jun-2024 .-Luis Iván Rodríguez ha sido uno de los principales brazos de los Charros de Jalisco en el invierno, incluso ya fue campeón en dos ocasiones con la novena tapatía... Y ahora también busca lo mismo en el verano.

"El Shocker", como es conocido, dijo que el objetivo de los caporales es claro: enderezar el rumbo y alcanzar los Playoffs para pelear por el título.

"Contento de estar aquí con esta organización, ya se puede decir de tiempo completo, y más que nada, que uno es de aquí. En lo particular siempre me han apoyado, me han dado la oportunidad de tener varios roles importantes. Ahora, Charros en verano es su primer año, no estamos donde queremos, pero todo esto va a ir mejorando, es un proceso donde vamos a alcanzar el primer objetivo, que es entrar a los Playoffs", expresó Rodríguez.

Aunque apenas tiene 27 años, el pítcher jalisciense ya es todo un veterano, pues debutó en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en el 2014 con Unión Laguna. También ha jugado para Quintana Roo, Oaxaca y los Diablos.

En la Liga Mexicana del Pacífico, juega con los Charros desde la campaña 2014-2015. En la más reciente temporada fue líder en ponches en el circuito invernal, con 81.

"En invierno pude obtener ese título del 'Rey del Ponche'. No soy un pitcher que poncha mucho, pero gracias a Dios se logró. Para mí sí es diferente (la LMB y la LMP) y más ahorita que son 20 extranjeros en la Liga (Mexicana de Beisbol), el nivel en verano se ha puesto más difícil por ese punto, pero lo que tenemos pensado siempre que salimos a jugar es tener el mejor resultado posible".

"Siempre nos estamos apoyando entre nosotros mismos (pítchers) para darnos ánimo para no caer, porque a lo mejor si piensas que: 'yo dejo estos juegos ganados y no llega la victoria', pero en lo particular pues ni modo. Yo sé que los demás no quieren fallar. Yo puedo dejar ganado el juego y si se empata y después lo gana otro me quedo contento por la victoria del equipo, es lo que necesitamos, victorias, y más un equipo ganador como Charros", compartió el lanzador.

Rodríguez, quien suma 8 salidas en la campaña y tiene un récord de un ganado y 3 perdidos, resaltó el roster y la unión que tienen los Charros, por lo que confía en revertir la situación adversa.

"El equipo si tú lo ves hombre por hombre, tenemos a los mejores. Tenemos mucha gente ex Grandes Ligas, tenemos gente con muy alta experiencia, donde ahorita todo el mundo está unido; no estamos en el lugar que queremos, pero queda poquito más de un mes para poder aspirar al Playoff. En lo particular le tengo confianza a los jugadores que tenemos, porque sabemos de la calidad que tiene cada uno.

"Ves mezclándose a los bateadores con los pitchers, hay muy buena armonía dentro y fuera del campo. Todo eso yo creo que se lo podemos deber a lo que es Benjamín Gil, es un mánager que siempre te está apoyando y si estás haciendo algo mal, te lo dice de frente, si estás haciendo algo bien, te lo aplaude delante de todos. Yo creo que la cabeza que tenemos al frente ayuda mucho para tener este ámbito", manifestó.

ASÍ LO DIJO

"El lanzamiento al que le tengo mejor confianza, después de la recta, es el cambio. Porque es muy parecido a la recta, entonces lo sé combinar muy bien y gracias a Dios me ha dado muy buenos resultados".

"(Ser pítcher) es una posición difícil porque de ti depende el avance del juego para lograr las victorias, las derrotas. Hemos tenido muy buenas salidas de calidad donde hemos dejado los juegos ganados. Lamentablemente no se ha dado el resultado y perdemos. Pero desde que llegué yo les dije que no me importaba si yo ganaba o ganaba alguien más, que al final de la temporada yo quería ganar para poder ayudar al equipo".

"(Benjamín Gil) es un mánager que le gusta trabajar, un mánager ganador. Estoy contento por la persona que es en el aspecto de que no tiene pelos en la lengua. Si estás haciendo algo mal, va y te lo dice, sin importar qué. Si te vas a enojar, si tienes una reacción, a él no le importa. Y eso al fin de cuentas te ayuda como pelotero".

Luis Iván Rodríguez

Pítcher de los Charros de Jalisco

TABLA

9

TEMPORADAS

suma Luis Iván Rodríguez en la LMB, primera con Charros.

262

PONCHES

ha logrado el jalisciense en su carrera en la LMB.

4.83

EFECTIVIDAD

que tiene el derecho en 8 aperturas en esta temporada.