PSG habría rechazado a Cristiano Ronaldo por ser muy "bling bling"

El portal galo, Le Parisien, aseguro que el representante de Cristiano Ronaldo, se reunió con el dueño del PSG, esto para transferir al astro portugués al equipo de París, sin embargo, la idea fue rechazada porque CR7 es muy bling-bling.

Los rumores de la salida de Cristiano del Manchester United han crecido después de que este pidió permiso para poder ausentarse de la pretemporada del los Red Devils, por lo que ya ponían al portugués en el Chelsea o en el PSG, pero fue el medio grandes que dio a conocer el fin del sueño de la dupla Messi-Ronaldo.

"París ha cerrado la puerta a esta hipótesis. El club cree que no hay sitio para él en las condiciones actuales -en términos económicos y deportivos- y que tiene un perfil bastante bling-bling", informa el artículo. Esta sería entonces la principal razón por la cual no se uniría al conjunto parisino: su perfil no condice con lo que ahora el club busca para sus filas.

El término, bling bling, es un término que el dueño del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, utilizó para referir a futbolistas que parecen ser buenos prospectos por su fama, sin embargo, en la cancha dejan que desear, el Qatarí, aseguro que no se contratará a jugadores con estas características

"Debemos ser realistas, ya no queremos llamativos, bling-bling, es el final de las lentejuelas. Hemos hecho grandes cosas durante 11 años, pero cada año tenemos que preguntarnos cómo progresar, cómo ser mejores" dijo el Nasser Al-Khelaïfi hace meses.