¡Puebla golea a Xolos!; Solamente una catástrofe los sacará de Repechaje

El Puebla le propinó una goleada 5-2 a Xolos y sigue con vida pensando en un posible repechaje, aunque depende de los resultados de Santos, Pumas y San Luis la esperanza está, mientras que para Xolos es el adiós definitivo, otro fracaso para los ahora dirigidos por Miguel Herrera, qué no se salvarán de pagar la multa.

La Franja salió decidida a llevarse el triunfo en casa y al minuto 13 abrió la cuenta por conducto de Federico Mancuello, quien con un zurdazo desde fuera del área sacó ventaja, pero no todo fue miel sobre hojuelas, porque fue él mismo quien emparejó las acciones con un autogol al 24 tras un rebote en el área.

Puebla no bajó los brazos y pese a que Tijuana tuvo un par de chances no las supo concretar, en cambio la escuadra local volvió a ponerse al frente al 32' en los botines de Diego de Buen, 2-1 con el que se fueron tranquilamente al descanso.

En la segunda mitad Xolos cambió de chip, tuvo más llegada y presión sobre su rival, sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado, ya que cuando eran mejor Guillermo Martínez hizo el 3-1, minutos más tarde firmó su doblete con un zurdazo tras una gran jugada colectiva.

La respuesta de La Jauría no tardó y al 67' Brian Romero acortó distancias 4-2 al rematar en el segundo poste. Pero el marcador no quedó así, pues el último clavo en el ataúd de los Rojinegros lo firmó Martín Barragán desde los once pasos, liquidando las acciones 5-2.