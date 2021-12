Qatar 2022: Advierten a personas LGBT de " evitar demostraciones de afecto" en público

INFOBAE.- La Copa del Mundo llegará a Qatar en 2022 y el desafío de celebrar el torneo más importante del mundo en esta sede presenta una serie de particularidades de diversa índole. Uno de los temas que está sobre la mesa –y genera preocupación– es la mirada que existe en ese país sobre la diversidad sexual. Al mismo tiempo que la nación asiática abre sus puertas para promocionar el certamen, los interrogantes sobre el trato que reciben los miembros de la comunidad LGBT abrió el debate.

En una entrevista con la CNN, le preguntaron sobre este punto a Nasser Al Khater, el director ejecutivo del comité organizador del torneo. El disparador que le presentaron fueron los temores que expresó Joshua Cavallo, el futbolista australiano que semanas atrás contó que es homosexual. "Le damos la bienvenida aquí en el estado de Qatar, le damos la bienvenida para que venga a ver incluso antes del Mundial. Nadie se siente amenazado aquí, nadie se siente inseguro. La noción de que la gente no se siente segura aquí es falsa. He dicho esto antes y les digo esto de nuevo, todos son bienvenidos aquí. Todos son bienvenidos aquí y todos se sentirán seguros aquí. Qatar es un país tolerante. Es un país acogedor. Es un país hospitalario". Cavallo había asegurado que tenía "mucho miedo" y aclaró que "no quería" ir a Qatar ante las noticias sobre el trato a las diversidades sexuales.

Más allá de que Al Khater intentó quitar el foco de este tema, la periodista Amanda Davies insistió para saber cómo será el trato con aquellas personas que quieran vivir su orientación sexual con libertad en Qatar. El planteo de esta autoridad fue pedirles que no se realicen muestras de "afecto" en público: "En diferentes países, hay más indulgencia con las demostraciones públicas de afecto. Qatar y la región son mucho más modestos, y Qatar y la región son mucho más conservadores. Y esto es lo que les pedimos a los fanáticos que respeten. Y estamos seguros de que los fanáticos respetarán eso. Respetamos las diferentes culturas y esperamos que otras culturas respeten la nuestra".

Otro de los debates que desde hace varios años tiene a Qatar en el centro de la escena está vinculado a las condiciones laborales de los empleados extranjeros que están a cargo de la construcción de los distintos estadios que acogerán el Mundial entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre del 2022. Un comunicado del Ministerio de Trabajo de Qatar había asegurado que "las cifras reportadas en los medios sobre muertes de trabajadores migrantes han sido tremendamente engañosas" y Al Khater se expresó en la misma línea.

"Nuestros sitios de trabajo son claros. Tienen contratistas, tienen equipos de bienestar de los trabajadores en el sitio. Si hubiera una muerte, todo el mundo lo sabría. No es algo que se pueda ocultar", expresó. Uno de los artículos periodísticos más fuertes en torno a este tema lo publicó el diario británico The Guardian a comienzos de este año: afirmaron que más de 6.500 trabajadores inmigrantes murieron en Qatar desde que fue elegida sede para el Mundial 2022.

El director ejecutivo del comité organizador negó esta información y advirtió: "Esto es algo que debe quedar absolutamente claro. Absolutamente claro. El número de muertes en los estadios de la Copa del Mundo que están relacionadas con el trabajo son tres muertes. Hay poco más de 30 muertes que no están relacionadas con el trabajo".

"El progreso que ha logrado el estado de Qatar en los 10 años anteriores no es comparable a ningún progreso que se haya logrado en cualquier parte del mundo en un período de tiempo tan corto. La promulgación de la legislación generalmente lleva mucho tiempo. Se ha aprobado muy rápidamente en el estado de Qatar. Se ha puesto en marcha rápida para asegurarse de que se implemente", agregó en torno a las nuevas legislaciones laborales que, entre otras cosas, implementó un salario mínimo no discriminatorio de $275 por mes.

Sin embargo, los interrogantes sobre el trato a los trabajadores ha escalado a nivel mundial y varias selecciones europeas se expresaron públicamente sobre este tema: "Creo que hay una responsabilidad en estos jugadores y hay una responsabilidad en estas federaciones de asegurarse de que cuando la gente esté tomando posiciones, estén tomando posiciones que sean precisas y reflejen la realidad. Porque independientemente de lo que la gente sienta que son hechos, la gente también necesita reconocer el progreso, necesita reconocer la responsabilidad que el estado de Qatar ha asumido para progresar, promulgar leyes, proteger los derechos de los trabajadores, su bienestar".