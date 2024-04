¡¿QUÉ?! Reportan que Ryan Reynolds es NUEVO DUEÑO del NECAXA

Aguascalientes, Aguascalientes. -E l reconocido actor Ryan Reynolds, conocido por su papel estelar en la franquicia de Deadpool, ha dado un giro inesperado en su carrera al convertirse en uno de los nuevos accionistas del club Necaxa de la Liga MX. Esta sorprendente noticia sitúa al Necaxa en el centro de atención gracias al interés de una figura de renombre en la industria del entretenimiento.

El objetivo principal de la llegada de Reynolds al equipo presuntamente radica en impulsar al club para que asuma un papel más destacado en el panorama futbolístico mexicano. Según reportes de Variety, el actor, junto con su socio Rob McElhenney, adquirieron parte del club gracias a la intervención de la actriz Eva Longoria.

El anuncio de esta adquisición se dio a conocer a través del medio especializado en cine y cultura popular, Variety, donde se reveló que Reynolds y McElhenney "compraron" parte del club Necaxa. Este paso estratégico no solo busca mejorar la posición del club, sino también aumentar su perfil en los círculos deportivos internacionales.

Aunque el interés de ambos inversionistas es considerado como "minoritario", se destaca que lograron obtener una parte "significativa" del conjunto hidrocálido. Además, es importante mencionar que Reynolds y McElhenney ya poseen el 95 por ciento del Wrexham, un equipo galés que ha experimentado un notable ascenso en la Football League de Inglaterra bajo su administración.

La conexión entre Reynolds y McElhenney plantea la posibilidad de que el Club Necaxa se convierta en el centro de atención de una serie documental de televisión, similar a la exitosa producción "Welcome to Wrexham". Sin embargo, aún no se han concretado acuerdos para este tipo de proyectos, y queda por determinar cuál será el papel exacto de la dupla en el conjunto hidrocálido.