¿Quién ganará la Copa del Mundo 2022?

El Mundial será un acontecimiento único en la historia del fútbol. En primer lugar, la agenda del torneo es inusual: debido al abrasador calor del verano, la competencia en Qatar comenzará el 20 de noviembre. Así, muchos campeonatos nacionales se verán interrumpidos en aras del Mundial.

Pero eso no es todo: las autoridades qataríes han establecido una serie de requisitos estrictos sin precedentes para los fanáticos que asistan al campeonato. El alcohol está prohibido, los hombres no podrán llevar pantalones cortos, camisetas sin mangas o incluso camisas con cuello en v (y esto con 30°C). Además, las mujeres necesitarán la suficiente cantidad de faldas largas junto con camisas que cubran los hombros, el cuello y los codos. Los edificios oficiales no pueden ser fotografiados, los qataríes no deben ser mirados fijamente, las tazas de té árabe solo deben sostenerse con la mano derecha, y la lista continúa...

¿Cómo afectará todo esto al desempeño de los jugadores y el ánimo de los fanáticos? ¿Cuál de los entrenadores se adaptará mejor a la inusual agenda? ¿Podrán los jugadores soportar este agresivo clima? Pronto conoceremos las respuestas a estas preguntas. Aún así, algunos equipos son favoritos para ganar en cualquier clima, y abandonar antes de los cuartos de final sería una tragedia nacional para sus hinchas.

A continuación, las cuotas de 1xBet para las nueve selecciones nacionales más fuertes del campeonato y un breve análisis de sus posibilidades de llevarse a casa algo más que un bonito bronceado.

Portugal - 13

Este equipo tiene una gran selección de jugadores de ataque. Fernando Santos podría alinear al máximo goleador del Milan, Rafael Leão, al jugador del Atlético Madrid, Joao Félix, a la deslumbrante pieza del Manchester City, Bernardo Silva, y al líder centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes. En la defensa, Rubén Dias y Joao Cancelo son indispensables para el Manchester City, y el veterano Pepe también está listo para la acción.

Y luego está Cristiano Ronaldo, el cinco veces ganador del Belón de Oro que no está brillando en esta temporada. Continuamente inicia los partidos en el banquillo o queda fuera de la plantilla por completo. Pero, ¿podría ser que el legendario jugador está guardando sus energías para el que probablemente sea su último Mundial? Si Fernando Santos, el seleccionador portugués, consigue encender el brillo del veterano, este equipo podría conseguir grandes cosas, incluso sin el lesionado Diogo Jota.

Netherlands - 13

La selección naranja parece amenazante tras el regreso del célebre entrenador Louis van Gaal, que llevó al equipo al tercer puesto del Mundial 2014. No cabe duda que el reconocido gurú ha recuperado la fuerza ofensiva de la selección. Esto quedó confirmado cuando Holanda aplastó a Turquía 6-1 en su encuentro clave para obtener el primer puesto del grupo de clasificación. Además, en 2022, ya ha vencido en dos ocasiones a una poderosa Bélgica que hasta hace poco encabezaba la clasificación de la FIFA.

En el equipo, los jugadores de ataque Memphis Depay y Frankie de Jong se olvidan de que no siempre consiguen un puesto en la alineación titular del Barcelona. Virgil van Dijk y Matthijs de Light son una de las mejores parejas centrales de la selección, y su competencia será Stefan de Vries, del Inter de Milán. Sin embargo, Van Gaal ha utilizado mas de una vez a tres centrales, y bien podría haber espacio para la titularidad del trío estrella en el torneo. Si Georginio Wijnaldum no se hubiera lesionado en el verano, las perspectivas serían aún más brillantes. A pesar de ello, Holanda está dispuesta a darnos sorpresas.

Belgium - 12

Si el torneo se hubiera celebrado hace dos años, las casas de apuestas y los fanáticos habrían creído mucho más en los belgas. Sin embargo, el performance del equipo en la reciente Eurocopa (los Red Devils fueron eliminados en cuartos de final) y en la Liga de Naciones, no han sido relevantes. Además, Bélgica perdió en la Eurocopa contra los futuros campeones, así como en la Liga de Naciones. Sin embargo, como ha declarado públicamente el portero Thibaut Courtois, los jugadores no estaban demasiado motivados en ese torneo.

Sin embargo, en el Mundial la historia es diferente. Courtois, Romelu Lukaku y Kevin de Bruyne darán lo mejor de sí mismos. No estamos muy claros de quién podría saltar al terreno de juego: Courtois apenas se ha recuperado de una inflamación en el nervio ciático, mientras que Lukaku tiene problemas en el músculo del muslo izquierdo, y podría no entrar en acción hasta finales de año. Por desgracia, sin Romelu, Bélgica será un equipo diferente y necesitará un milagro para eliminar a cualquiera de los mejores equipos.

Germany - 10

El Mundial anterior fue una pesadilla para los fanáticos alemanes, ya que los campeones del mundo de 2014 no lograron clasificar en su grupo. Cuando ese fracaso se vió agravado por el descenso en los octavos de final de la Eurocopa 2020, quedó claro que el equipo necesitaba una profunda renovación. Pero no se trataba de la edad de los jugadores: lo que se necesitaba era cambiar su metodología de juego en sí.

Joachim Löw se retiró en verano de 2021 y Hansi Flick se convirtió en el nuevo seleccionador alemán. Ahora, el equipo ha comenzado a jugar con mayor vitalidad. Las tácticas rígidas han desaparecido, pero la derrota ante Hungría en la Liga de Naciones fue un evidente revés. Y en el resto de los partidos del verano y otoño, la selección alemana generalmente empató y solo obtuvo una victoria, ante Italia.

Sí, los veteranos Neuer y Müller siguen siendo enérgicos, mientras que Kimmich, Sane y Gnabry demuestran un excelente performance en el Bayern. También cabe destacar que la generación más joven, Havertz, Musica y Adeyemi, han demostrado en diversas ocasiones su inmenso potencial. Pero debemos aceptar que Alemania presenta problemas en los partidos contra rivales fuertes, y nadie sabe si Flick podrá resolverlos en solo unas semanas.

Spain - 8,6

Luis Enrique formó el único equipo que podía derrotar a Italia de forma realista en la fase final de la Eurocopa 2020, pero les faltó resistencia en la tanda de penaltis. Pero lo más importante es que estos españoles son jóvenes y capaces de controlar el balón durante los 90 minutos. La táctica de "mientras tengamos el balón, el rival no puede marcar" es la esencia del fútbol de Luis Enrique.

Hasta ahora, este método ha dado sus frutos: en la Liga de Naciones, el equipo terminó primero en su grupo. Sin embargo, ese torneo no fue un paseo casual por la Plaza Mayor, la Furia Roja perdió contra Suiza y, en el partido decisivo contra los portugueses, el equipo solo pudo ganar gracias al inspirado juego de su portero.

La actual selección española no necesita una prima donna con un ego elevado, por lo que Sergio Ramos fue excluido tanto de la Eurocopa, como del próximo evento en Qatar. Pero cualquier que esté abierto a aprender del entrenador que inspiró a Messi, Neymar y Suárez a ganar en la Liga de Campeones es bienvenido en la selección. Pedri, Gavi, Ferran Torres, Unai Simón... estos chicos estárán en en el equipo por un largo tiempo, así que toca acostumbrarse.

England 7,6

La tercera posición de nuestro ranking es compartida por dos equipos. Comencemos por los ingleses, aunque solo sea porque los Three Lions están plagados de problemas en estos momentos. En la Liga de Naciones de la UEFA, el equipo acabó último en su grupo, por detrás de los alemanes, los italianos e incluso de los húngaros. Ni una sola victoria en seis partidos es una pésima señal de alarma. Un verdadero equipo aspirante a un título mundialista debería jugar mucho mejor.

James se perderá con toda seguridad el torneo por lesión, mientras que Walker y Phillips también están en duda. Sancho, Shaw, Henderson y el central del Manchester United, Harry Maguire, no están rindiendo al máximo. Además, Grealish está teniendo muy pocos minutos de juego en el Manchester City. Pero incluso con todo esto, el potencial del fútbol inglés es tan grande que queremos creer en este equipo.

Argentina - 7,6

Lionel Scaloni no era una gran estrella del fútbol. Era un futbolista complicado cuyos mejores años fueron en el Deportivo Español, con siete partidos con la selección y un viaje al Mundial de 2006. Este año, sin embargo, podría hacer historia como entrenador del equipo que gane el Mundial.

Scaloni se cruzó con el joven Messi en el Mundial de 2006. Puede que eso haya ayudado al entrenador a incorporar a la superestrella al juego de la selección. Messi es el alfa y el omega de este equipo, que brilla mientras los demás hacen el trabajo pesado. En el último año y medio, Argentina ha ganado su primer campeonato sudamericano desde 1993 y ha derrotado a Italia en la Finalísima. Quizá este Mundial sea su triunfo definitivo.

France - 6,55

Es evidente que los actuales campeones deben figurar entre los favoritos del torneo. Por la longitud de su lista de posibles candidatos, Francia podría dar batalla a cualquiera. Sin embargo, en vísperas del torneo, los tricolores se quedaron sin Kante y perderán casi con toda seguridad a Pogba. El centro del campo se construyó en torno a esa pareja, y Paul incluso practicó la defensa con la selección. Si a eso le añadimos el deslucido estado de forma del delantero Antoine Griezmann...

La defensa del título depende de que se aprecie la capacidad de Deschamps para construir un estilo de juego diferente al de hace cuatro años. Después de todo, hay muchas estrellas nuevas. Camavanga y Tchouameni, que juegan juntos en el Real Madrid, están en el centro del campo, mientras que Gendouzi ha alcanzado su máximo nivel en el Marsella. En el ataque, Nkunku, el mejor jugador de la Bundesliga la temporada pasada, y Dembele, el mejor asistente de la Liga, están listos para encender los motores. No olvidemos tampoco que el equipo ofensivo francés estará liderado por el recién coronado Balón de Oro, Karim Benzema. Si Francia fracasa, solo podríamos culpar a Deschamps.

Brazil - 5

En la portería, una selección de superestrellas: Alisson y Ederson. En el centro de la defensa, Thiago Silva, Militao y Marquinhos. En el centro del campo estarán los poderosos Fabinho y Casemiro, además de los creativos Paquetá y Fred. Por último, el ataque con Neymar, Vinicius, Rodrigo, Martinelli y Antoni. Sí, los flancos de la defensa están un poco caídos -los mejores años de Dani Alves, Danilo y Alex Telles han quedado atrás-, pero a pesar de ello, los brasileños son increíblemente fuertes.

Más impresionante aún es que Tite ha llevado a los jugadores de la selección a una cohesión casi de club. El técnico lleva años trabajando con ellos, permaneciendo incluso después de la debacle del Mundial 2018. Cualquier otro dirigente se habría retirado por el descenso en cuartos de final, pero en el caso de Tite los jefes del fútbol brasileño apreciaron el nivel de juego del equipo, y en un año ganó la Copa América. No han ganado un Mundial desde 2002. ¿Es hora de un sexto?

