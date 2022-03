"Quien manda soy yo" Asi respondio CR7 a rumores de retiro

Antes de la justina entre Portugal y Macedonia del Norte, Cristiano Ronaldo acabó con los rumores de que de no ganar este juego, este seria la ultima vez que el astro jugaría con su selección nacional.

Sin embargo CR7 acabó tajantemente los rumores de las prensa portuguesa.

"Quien manda soy yo. Punto final", respondió tajante el astro del Manchester United y agregó: "Muchos hacen esta pregunta. Quién va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar más no lo haré".

Así mismo CR7 señaló que Macedonia del Norte es un equipo muy organizado y pido el apoyo que recibieron cuando enfrentaron a Turquía.

"Si Portugal tuviera su mejor nivel gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también", concluyó.