Quiere Atlas evitar multa

GUADALAJARA, Jalisco 06-Mar-2025 .-Atlas ha tenido un Clausura 2025 complicado, en el que apenas registra dos triunfos y cuatro empates, lo cual no le ha sido suficiente para salir de los últimos lugares de la tabla del Cociente.

Actualmente, el Atlas ocupa el antepenúltimo sitio en el Cociente, con 97 puntos y en caso de mantenerse así deberá pagar 33 millones de pesos.

A los Rojinegros les sigue Puebla, con 94 puntos y el sotanero es Mazatlán, con 88 puntos.

El penúltimo lugar debe pagar 47 millones de pesos, y el último, 80 millones de pesos.

Por tal razón, a siete juegos de finalizar la fase regular de la temporada, el Atlas está obligado a sumar la mayor cantidad de los puntos en disputa, para librar cualquiera de las tres sanciones.

Matheus Doria, señala que pese a no tener la presión de perder la categoría en Primera División, como sucedía años atrás, en Atlas nadie se relaja.

"Encaramos el partido con la responsabilidad que se debe, aun cuando no hay descenso no queremos pagar la multa, el no pagar ese dinero es muy importante para el club. Sabemos que si sumamos la mayor cantidad de puntos posibles nos sirve para las dos cosas, para no estar peleando con los tres últimos y para entrar al Play In o la Liguilla", dijo el defensa brasileño en conferencia de prensa en las instalaciones de la Academia AGA.

En Atlas ha mejorado el ánimo luego de vencer al Atlético de San Luis, sin embargo, reconoce que ya no se pueden dar el lujo de caer de nuevo en una mala racha de partidos sin ganar, y para ello deben mejorar en la defensa ya que son de los equipos más vulnerables con 17 goles en contra por sólo 12 a favor.

"El equipo, que tiene pensamientos grandes para estar en la fiesta grande no puede agarrar tres partidos al hilo perdiendo. Siento que (la victoria) nos vino muy bien, trabajamos muy fuerte para poder ganar, y sabemos que de ahí no podemos bajar.

"Cuando se habla de evitar goles siempre se habla del portero y de los defensas, y cuando el equipo no marca se habla de los delanteros. Pero yo hablo del grupo, (los defensas) somos los primeros en atacar porque salimos desde abajo y los delanteros son los primeros en defender porque son los que presionan al rival en su salida, ambos atacamos y defendemos. Sí nos molesta aceptar goles, pero si hubiéramos ganado todos los partidos no importaría tener tantos goles en contra. Sí hay que corregir, somos autocríticos, la idea es no bajar y seguir mejorando.

"Hay que arriesgarse (a salir jugando desde el área), pero también ser consciente que a veces no se puede si el rival te está presionando y estás poniendo en riesgo tu portería también es válido despejar largo y buscar al 9. Lo importante es manejar el partido y tener la personalidad de buscar el resultado", estableció Matheus Doria.