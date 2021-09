Quiere 'Matador' puros mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana continúa hoy su camino rumbo al Mundial de Qatar 2022 al visitar a Costa Rica, pero tratará de no sufrir tanto como lo hizo en su primer cotejo del Octagonal.

Un gol de Henry Martín, al 89', le dio al Tri la victoria 2-1 sobre Jamaica, el jueves pasado, en un cotejo donde Rogelio Funes Mori falló, al menos, una ocasión muy clara.

Al ex delantero mexicano Luis Hernández no le gustan los naturalizados en la Selección y considera que tanto el estratega Gerardo Martino como Funes Mori deben estar inquietos por la falta de gol.

"A mí no me inquieta, al que le inquieta es al técnico, nada más; o al extranjero que está ahí", lanzó el "Matador" entre risas, en entrevista con Grupo REFORMA.

¿No te veo tan convencido de Rogelio Funes Mori?

"No, no convencido, ni me convence ni me gusta, ojalá que se quede en Monterrey, que no lo vuelvan a llamar; no me gustan los extranjeros o naturalizados en el futbol mexicano, nunca han hecho nada".