Quiere Paunovic evitar el desgaste físico

MONTERREY, NL 04-Feb-2025 .-Veljko Paunovic explicó que el no llevar a algunos estelares para la Concacaf es para evitar un desgaste físico ante la doble competencia.

El entrenador de los Tigres argumentó que ante Real Estelí jugará un cuadro altamente competitivo para abrir la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2025.

"En primer lugar, nosotros tenemos a gente que ha disputado partidos importantes, con mucho desgaste y con una carga que nosotros medimos mucho.

"No podemos pensar en un partido como el único objetivo que tenemos en esta competición, en esta temporada que estamos disputando en México tenemos muchos partidos que se vienen por delante, tenemos la revancha propia en casa el miércoles que viene, así es que es nuestra manera de gestionar las cargas y, sobre todo, confiamos plenamente en el equipo que tenemos. El que menciona que no han venido los mejores, pues para nosotros todos son los mejores", comentó el serbio.

Se le preguntó sobre la reflexión que dejó la derrota en la Liga ante Toluca y el rol que tendrá Rafael Carioca en el equipo, ahora que decidieron quedarse con él.

"Ante Toluca, en la segunda parte bajamos la intensidad. Tenemos un problema que nosotros mismos lo provocamos, que son pérdidas de los balones no forzadas, es una enfermedad que tenemos en varios partidos. Hay otro asunto, que tuvimos oportunidades a balón parado que tuvimos que haber ejecutado mejor.

"Rafa es un jugador de la plantilla con experiencia y recorrido, es importante su liderazgo y compromiso, que siempre ha sido al máximo y que continúe con este. En esa posición tenemos gente que hemos traído y joven, entonces, habrá que repartir esos minutos, siempre vamos a buscar rendimiento, el que esté mejor jugará", comentó.

¿Qué opinas de que los equipos centroamericanos "dejan la vida en el campo" cuando reciben a los clubes mexicanos?

"A los rivales centroamericanos, soy de la gente que siempre respeta a todo el mundo, pido a mis jugadores que respeten a los rivales, independientemente del contexto o, sobre todo, la opinión pública pueda atribuir a los equipos. Me parece que no hay un rival fácil, no se puede subestimar a nadie".

Los felinos debutan este miércoles en la edición 2025 de la "Conca" visitando al Real Estelí, en el Estadio Independencia, de Nicaragua.

El estadio de los nicaragüense tiene campo sintético.