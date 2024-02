Quiere 'Tano' regularidad para recta final del Clausura 2024

MONTERREY, NL 22-Feb-2024 .-Rayados es uno de los dos clubes invictos en el Clausura 2024 y aunque perdió el liderato de la tabla, Fernando Ortiz, entrenador albiazul, quiere darle regularidad a su equipo y llegar bien a la Liguilla.

La etapa final del certamen es la más importante y el "Tano" quiere que sus jugadores lleguen en buen momento a dicha instancia, pero también encontrar una idea de juego en el desarrollo del torneo.

"El balance es donde queremos estar, en los primeros puestos. No soy mucho de elegir un partido de que me gustó cómo jugó el equipo, cada partido es diferente, lo más importante es mostrar la regularidad de lo que queremos en el juego. Tuvimos picos altos, quizá en partidos no tuvimos el rendimiento que quiero, pero sí encontrar la regularidad para llegar lo mejor al final del torneo y la Liguilla", dijo.

Ortiz también opinó sobre el respiro que le han dado las lesiones a su equipo y sobre su rival, Juárez, el último lugar de la tabla general.

"Cualquier entrenador que no tenga lesionados y poder optar por el mejor jugador, para un partido de visitante, es muy bueno. Si bien Juárez no tuvo una jornada por el fallecimiento del 'Puma', anímicamente le puede llegar a afectar o no, pasa de cómo esté el equipo. Tiene buenos jugadores, la realidad dice otra cosa en posiciones en la Liga, pero ha hecho buenos partidos, es un rival a respetar a su cancha", comentó.

Por último, el entrenador albiazul también habló de la sanción a Robert Dante Siboldi, estratega de Tigres.

"A veces no es fácil manejar la adrenalina que tiene sobre el campo de juego, somos seres humanos, debemos controlar muchas cosas. Si hubo intención o no, no sé, están quienes puedan juzgar el acto. Me pongo del lado donde estoy, esa adrenalina no es fácil de manejar, hablar de más no tiene sentido", mencionó.

Ortiz descartó a Sebastián Vegas para el duelo ante Bravos, pero contará con el resto del plantel para enfrentar a los fronterizos.