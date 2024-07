Quiere Zendejas hacer una larga carrera en América

CIUDAD DE MÉXICO 11-Jul-2024 .-Alejandro Zendejas dribló la polémica sobre el presunto interés de Cruz Azul por sus servicios y, en cambio, advirtió que aspira a una carrera muy larga en el América. El habilidoso extremo acaba de ser renovado hasta 2027.

"Lo que vengo demostrando estos últimos años que he estado aquí, con trabajo y más con esta renovación que me motiva más, que no sea la única.

"Ojalá más adelante se pueda renovar otra vez, pero nada, seguir trabajando, pelear cada pelota, ayudar a mi equipo de la mejor manera que pueda y tener como más metas por cumplir, que no cumplí el torneo pasado", expresó Zendejas en la víspera del juego contra Gallos Blancos, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Así como esquiva a los defensas rivales, Alejandro hizo lo propio ante el cuestionamiento por el interés de Cruz Azul.

"Supieron que me operé la nariz y estaba enfocado en eso porque sí es una recuperación bastante fea, no se la deseo a nadie, pero yo siempre estaba enfocado en el América, en cuándo teníamos que regresar y los jugadores que iban a llegar, y regresando a los entrenamientos si tenía que pasar algo pasó y pues renové", comentó.

Ante las remodelaciones del Azteca con miras al Mundial del 2026, el América se mudará a la casa habitual del Atlante y ahora de Cruz Azul.

"Obviamente el Azteca es histórico y definitivamente pesaba, pero no pasa nada ahora que vamos a cambiar al Azul, también es un estadio muy bueno, al final es futbol", mencionó el jugador.

Sobre el cese de Gregg Berhalter como DT de Estados Unidos, Zendejas sólo agradeció al timonel por darle la oportunidad en el representativo.

@ContrerasCANCHA