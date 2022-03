"Quiero ser arquera toda mi vida": Dafne Valeria Quintero García

MONCLOVA.- El deporte de Tiro con Arco es una disciplina que solo muy pocos pueden llevar a cabo debido a la demanda que requiere de entrenamiento para poder destacar en el mundo deportivo, en Monclova, Coahuila, durante los últimos 7 años han nacido grandes atletas, una de ellas es Dafne Valeria Quintero García de 19 años,

Actualmente se encuentra dentro de las mejores arqueristas a nivel nacional, además de haber representado a México en mundiales, para los lectores de Periódico La Voz nos habló sobre su carrera hasta el momento.

Sus inicios en el tiro con arco

Fue a la edad de 13 años cuando comencé a participar, como todos los niños que inician esta práctica no sabía nada de esta disciplina, fue con el paso de los entrenadores que comencé a mejorar poco a poco, pero eso es el resultado de lo que ahora vemos.

Al inicio fue muy complicado, no podía tirar bien e incluso pensé en salirme, pero con el apoyo de mis padres que nunca me dejaron sola logré salir adelante.

Entrenadores que han ayudado a Dafne

Mi primer entrenador fue Dimitrio Arriaga con quien permanecí tres años, después Rubén Ochoa Vidal con dos años de preparación con él y mi actual entrenador Luis García.

Sus mayores logros y su mejor año

Mi mayor logro siempre va a ser mi primera olimpiada, llegué de estar tirando muy bien, pero en la competencia oficial no pude ganar, solo una medalla en equipos esto en el 2016, un año después los entrenamientos dieron frutos para quedar como campeona nacional en el 2017.

Para mí el 2021 considero que fue mi mejor año, en el Panamericano Juvenil de Medellín Colombia obtuve tres medallas de oro, Estatal Nacional CONADE 2021 sumé 3 medallas de oro más, Nacional CONADE Monterrey, Nuevo León se ganó tres oros y dos platas, en el Mundial Juvenil Wroclaw, Polonia dos primeros lugares y un segundo lugar en equipo mixto.

Además, también participamos en Nacional Universitario Aguascalientes, donde hubo tercer y primer lugar, en Panamericanos Cali, Colombia refrendamos con tres medallas de primer lugar cerrando así el año.

El 2022 un año especial

En lo que hemos recorrido estos meses todo el esfuerzo del 2021 me llevó a la Selección Mayor, donde ganamos el pase a la Selección Nacional Mayor, la competencia más cercana que tengo es el próximo 14 de marzo, viajaremos a buscar ganar una copa en Puerto Rico, de ahí saldrán los pases a los Juegos Centro Americanos. "Finalmente quiero decirles que quiero sacar el mayor provecho de este deporte, quiero dedicarme al tiro con arco toda mi vida, cuando ya no pueda tirar más me convertiría en entrenadora", finalizó.