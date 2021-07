Rafael Emilio Pineda, la vida alrededor de 108 costuras

Score

El lanzador profesional de beisbol compartió como ha sido su crecimiento en la pelota caliente.

El beisbol es la cuna deportiva de las mil y una jugadas, disciplina que para muchos es su estilo de vida, tal es el caso del lanzador profesional Rafael Emilio Pineda, hablar de dicho pelotero no es solo evocar éxito, sino una vida llena de esfuerzo y sacrificio dentro del mundo profesional.

Rafael Emilio Pineda es un pelotero profesional de 30 años, su vida ha girado alrededor del beisbol desde que tiene uso de razón, creció en una familia donde su padre, tíos y primos practicaron beisbol, algunos en grandes ligas otros en liga nacional de Republica Dominicana.

Sus inicios en las infantiles eran como tercera base y jardín central, fue hasta la edad de 16 años que descubrió su talento y se perfilo como lanzador sabiendo que se podía proyectar al beisbol profesional, ha tenido un buen paso y una carrera fructuosa, en el 2019 decidió retirarse de LMB sin saber que en el 2021 nuevamente regresaría a los caminos profesionales, para los lectores de Periódico La Voz el ex lanzador de Acereros de Monclova y ahora activo con Algodoneros de Unión Laguna comparte su carrera deportiva.

Una firma inesperada al mundo profesional

Yo me encontraba limpiando mi apartamento mudándome a mi casa cuando me informaron que fui seleccionado en el draft, yo me sentí muy emocionado porque supe que había logrado algo por mi trabajo y esfuerzo con la ayuda de mis coaches, apoyo de familia.

El beisbol fue hecho para Rafael Pineda

Nunca vi el beisbol como algo complicado cuando yo llegue a la etapa profesional, el haber crecido en un ambiente de peloteros, tuve la oportunidad de practicar con José Cano, Félix Pie, el que mi padre fuera un pelotero profesional me ayudó mucho, siempre tuve la bendición de estar rodeado de peloteros profesionales que me dieron sus consejos y me ayudaron mucho para enfocarme en el juego para ser mejor.

Sus mayores logros deportivos

Uno de ellos llegó en el 2012 jugando beisbol universitario después de una operación y fuera del deporte dos años, tuve una salida de 6 entradas sin hit, ni carrera, fue hasta la octava entrada que me dieron un hit, para mí eso represento mucho. También el haber sido invitado a entrenamientos de grandes ligas, haber estado a lado de un futuro salón de la fama como lo es Félix Hernández, Robinson Cano, Nelson Cruz, Emilio Pagan y el último fue el ser invitado a la selección de México del preolímpico una experiencia inolvidable.

El retorno al 2021

He vivido esta temporada sin quejas, agradecido por la oportunidad y confianza que me han dado aquí con Algodoneros, este regreso para mi es una bendición.

El consejo para los jovenes

Les digo que nunca crean que ya se lo saben todo, si llegan a eso se acabó todo, deben siempre prestar oído a los consejos que les dan recordarlos y ponerlos en práctica.

"Primero que nada quiero agradecer a mi esposa, ella es muy fuerte está criando a nuestros tres hijos, el apoyo que ella me está dando, ella está sola ahí llevando la familia a otro nivel, a mis padres sin ellos nada de esto fuera posible, hemos pasado por etapas muy difíciles, le agradezco a Dios por habérmelos dado a ellos son unas personas muy especiales, a los aficionados, coaches, no se puede describir el agradecimiento a ellos, estoy muy agradecido con todos."