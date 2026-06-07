Rafael Márquez lidera entrenamiento de la selección mexicana en el CAR

Una vez que concluya el Mundial 2026, Rafael Márquez se hará cargo de la dirección técnica de la Selección Mexicana. El escenario emociona notablemente al exdefensa, quien hizo derroche de liderazgo y autoridad en la práctica abierta que permitió la FIFA este sábado, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Mientras que el seleccionador Javier Aguirre comenzaba la sesión del día junto con los guardametas Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo, lo mismo que el preparador de porteros Joseba Ituarte, Rafa Márquez organizaba en el centro de la cancha los ejercicios con balón para el resto de los jugadores.

No había otra voz que la de Rafa Márquez. Quien disputara cinco Mundiales se comportó como el director de orquesta. Indicaciones claras en los ejercicios de pases cortos y triangulaciones en diversos grupos. También repartía su atención en los desplazamientos.

El semblante del Kaíser de Michoacán se notaba un tanto diferente. Al sujeto de personalidad seria y de sonrisa tímida hacía derroche de vocación y de un ceño fruncido que lo metía por completo en el ejercicio de cada seleccionado.

Simplemente Rafa Márquez dejó ver una estampa de lo que será su futuro próximo como director técnico de la Selección Mexicana, un puesto volátil que el excapitán del Tricolor buscará defender con la experiencia que adquirió en el Barcelona tanto como jugador como entrenador del equipo B.

Por los costados estaban los auxiliares. Toni Amor soltó una indicación que sobresalió entre el agitado ritmo de la cancha. Se dirigió a Mateo Chávez, quien parecía adelantado en ritmo, incluso el juvenil le replicó en voz alta, pero respetuoso.

Eso sí, la figura de máxima autoridad sigue en poder del Vasco Aguirre. Al integrarse a observar los trabajos de los grupos, soltó indicaciones que cuadraron las actitudes de los seleccionados.

Tras el lapso de aspectos recolectados por los medios de comunicación, el nombre de Santiago Giménez provocó más interrogantes sobre su estado físico rumbo al debut en la Copa del Mundo, su primera gran justa de selecciones tras quedar borrado de Qatar 2022 por el técnico Gerardo Martino.

El delantero del AC Milan hizo trabajo diferenciado justo al final de la primer parte de la sesión matutina. Mientras comenzaba a caer la lluvia al sur de la capital, Santi, con Mateo Chávez (del AZ Alkmaar) y el auxiliar Toni Amor, se enfocó en movimientos para recibir pases con marca encima.

Fue uno de los hombres a seguir no sólo por la prensa, sino por un puñado de aficionados y socios comerciales de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Los gritos de niños apoyando tanto a Santi como a Raúl Jiménez dejaban ver las expectativas que rodean a ambos delanteros.

Santi Giménez no tuvo actividad el pasado jueves por la noche, en la goleada de 5-1 ante Serbia, en Toluca. Aunque el pasado 30 de mayo sí sumó 45 minutos en la victoria 1-0 sobre Australia, en Los Ángeles, California.

Fuera de eso, Santiago Giménez no tuvo participación en los juegos de la Selección en el presente año. Su último juego como tricolor se registró en octubre de 2025, en el empate 1-1 con Ecuador. Posteriormente un problema en el tobillo, que requirió cirugía, lo mandó a un duro proceso de rehabilitación.

"Ya me siento bien del tobillo, al cien por ciento. Con el Milán acabé jugando de titular, el cuerpo se va adaptando, es parte de eso", señaló Giménez tras el partido con Australia, en Estados Unidos, para calmar las interrogantes sobre su nivel y estado físico.

En los trabajos del día en el CAR, Giménez estuvo a la altura del resto, participativo, sin miedo a meter la pierna para ganar balones en ejercicios de progresiones y con la participación de los guardametas; Edson Álvarez, otro de los pilares en el esquema de Javier Aguirre, se mostró óptimo en el entrenamiento.