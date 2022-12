RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... ¿Qué pasó con la Peña Beisbolera de ciudad Frontera?, aquella que en su momento llamaron Ricardo Sáenz de la Paz, recordado al "Siete Leguas" el nativo de la capital del cono Sacramento Coahuila, que dejó escrita su historia en el beisbol de México y que ya está en el nicho de los inmortales del Salón de la Fama, Ricardo Sáenz es otro de los mejores vuela cercas de la historia, pero también dejaron plasmada su historia Derek Bryant, con la franela de los Alijadores de Tampico en el 1985 en Aguascalientes.

BRYANT estuvo dirigiendo al equipo de Casa Acereros de Monclova, llegó al nicho de los inmortales, en una fiesta deportiva celebrada en Estadio Francisco I. Madero, en donde también fue entronizado Gerardo "La Polvorita" Sánchez, Derek en una ocasión peleó un récord de cuadrangulares ante Roy Johnson en abril de 1991 también en Aguascalientes, una vez me dijo que vivía en Hermosillo Sonora, de momento desconozco a que se dedica, ya después vinieron otros a igualar récord de Bryant y Ricardo Sáenz, entre ellos el "Negro" Miguel Ojeda.

EN BEISBOL del Pacífico, los Cañeros de Los Mochis iniciaron con el pie derecho su gira por Mexicali al derrotar a los Águilas 5 carreras por 3 en el primero de la serie, con esta victoria continúa aferrados a la segunda posición en Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, los Cañeros desde el primer episodio; con dos outs y bases llenas Marco Jaime bateó una fuerte línea que impactó la pierna del pitcher y la pelota terminó desviándose e internándose hasta el prado derecho, cosa que aprovecharon Rodolfo Amador y Yasmany Tomás para anotar.

TOMATEROS de Culiacán continúa con la brújula perdida, ahora fue el pitcheo de los Mayos de Navojoa, que lució en gran forma, logrando maniatar a la ofensiva guinda, y así, conseguir la victoria con marcador de 2 carreras por 0, en el arranque de la serie en la capital sinaloense, los Mayos que ya comenzaron a recuperar terreno perdido, abrió el marcador en la quinta entrada con sencillo productor de par de carreras por parte de Moisés Gutiérrez, llegando a tierra prometida Zach Kirtley y Zach Nehrir, siendo a la postre las únicas del encuentro.

DISCULPAS, a los representantes de los equipos que participan en Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años y Más, me llegaron scores todos revueltos, no les entiendo nada, algunos nomás con un resultado, creo que es necesario poner orden por ahí, mis compañeros no quieren nada con la liga, pues no encuentra la punta de estos scores, si ustedes lo desean envíelos al termino de sus juegos.

ATENCIÓN, el lanzador Jesús Esquivel, le recuerdo que me puede visitar a mi oficina en este diario, quiero platicar contigo, la historia tuya que tuviste en beisbol amateur y lo que estas sembrando actualmente en Liga Recreativa de Béisbol de 60 Años, por cierto la Liga Recreativa lleva el nombre de Jesús, un homenaje en vida, que le brinda el beisbol y los beisbolistas de esta Región Centro de Coahuila.