RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... NI MODO no se pudo y la directiva del Club de Beisbol Charros de Jalisco informa que ha decidido concluir su relación laboral con el señor Roberto Vizcarra Acosta, quien se desempeñaba como mánager del equipo, tomando su lugar de manera interina, el señor Gerardo Garza, con el "Chapo" Vizcarra también se sale del equipo tapatío, Julio César Miranda y Alfonso "Houston" Charros en esta segunda vuelta no puede carburar, está en el sótano con 8-14 en ganados y perdidos, la organización de Charros, reconoce a Vizcarra como un mánager exitoso, profesional y conocedor.

NARANJEROS continúa en la cima del standing en este campeonato del Pacífico, cuenta con 16-8 atrás cañeros con 15-7 y en tercero Yaquis de ciudad Obregón Sonora, por cierto la noche del viernes, la llegada del "Coyote" Matías Carrillo al equipo Mayos, fue coronada con victoria 5-4 sobre la escuadra naranja en kilométrico juego de 14 entradas que puso a la afición al borde de la butaca y soportando la baja temperatura que se sintió en el legendario Manuel "Ciclón" Echeverría, Navojoa le puso color a la fiesta, anotando en la misma primera entrada cuando el recién llegado Raico Santos se estafó el home para poner arriba a Mayos 1-0.

GRATA NOTICIA, "ya me siento un poco bien Ramiro, ojalá y Dios quiera, que para inicios del 2023, esté bien reforzado de mis piernas, para estar con ustedes", así me lo dijo ayer la "Perica" Juan Manuel Hernández, me comentó que todas las noches, ve juegos del beisbol del Pacífico, me dijo que los Cañeros consiguieron quedarse con el primero de la serie ante Sultanes de Monterrey en lo que fue un peleado encuentro que se resolvió en entradas extras, los Cañeros se encargaron de encender la pizarra; el primer bat de los verdes Isaac Rodríguez inició conectando doblete y enseguida Marco Jaime se lo trajo al home bateando un elevadito que picó de hit tras la segunda base, por cierto hubo jugada se vio en la tercera alta cuando con dos outs y hombre en segunda Alberto Carreón bateó una peligrosa línea al derecho por la cual Justin Dean se aventó realizando la atrapada salvadora que evitó carrera.

HOY en Liga Recreativa de 50 Años, los Aztecas de Taxímetros Guadalupe Oriente, al mando del experimentado Juan Antonio "Chato" Cárdenas, enfrentan en la 21 de Marzo a los Rancheros de Estancias, los Aztecas llevan buen paso, pero Rancheros han tenido dos salidas pa´l perro, por cierto ayer tarde el "Chato" me invitó a cenar a su casa, cumplieron años de casado 50, Bodas de Oro, que debe de haber disfrutado con su numerosa familia.

AYER VOLVÍ a recordar a mi amigo "La Yegua" González, no me habla, quiero saber cómo esta de salud, ojalá y sus hijos compren el periódico y le digan que lo recuerdo con cariño, bueno aquel año del 68 o 69, cuando le saque una foto en Pasteje, cuando llevó a esa academia a los jugadores Pablo "La Bruja" Guel, Refugio Jiménez, a Rogelio García, y otros dos jugadores, que no recuerdo sus nombres.