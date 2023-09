Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS.- SERÁ en estadio David Yutani Kury en donde este domingo inicien acciones de Play Off final, en Liga Instruccional del Norte de Coahuila, ahí los Bravos de Sabinas, al mando de Matías "El Coyote" Carrillo, enfrentará en doble encuentro a Carboneros de Nava, ambos rivales cuenta con efectivo bateo y gran pitcheo, por esos se pronostica que la serie se puede alagar a siete encuentros de los programados, voy a estar atento de la información que me envíe mi ahijado Ingeniero de Profesión y anotador oficial de Liga Mexicana de Beisbol Alfredo De la Cruz, por lo tanto me notifica del arranque de la Liga Ranchera, bueno esos amigos no se acercan a ningún medio.

EN BEISBOL de Primera Fuerza Gilberto Felán Reyes, la situación se está poniendo al rojo vivo, todos quieren llegar a la etapa final de campeonato, en el grupo Jesús Armendáriz Riojas, está de líder con 8-4 Padres de Guillermo Lucio, en segundo sitio Rieleros de Javier Cruz con 6-6, en tercero Nationales de Quinta Ranch con 5-7, en cuarto Tigres del Oriente con 4-8 y en quinto Rays de Carlos Delgadillo con 3-9, en el grupo Daniel Coronado Castillo, el líder es Yankess con 10-2, enseguida Gallos de Alejo Peña con 9-3, en tercero Mets de Luis Esquivel con 8-4, en cuarto Generales de la familia Moreno Guerrero y en quinto Cachorros de Daniel Coronado.

LES RECOMIENDO, seguir muy de cerca a la Selección de Béisbol de México Sub-18, ayer pisaron el diamante del Taichung Stadium, en su debut en la Copa Mundial Sub-18, enfrentando a la escuadra de República Checa, los objetivos trazados por el manager Enrique "Che" Reyes, es lograr una presea por primera vez en este torneo, la selección de México cuenta con 20 peloteros, ocho de ellos que son prospectos, firmados por equipos de Grandes Ligas y 12 que forman parte de escuadras de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), bueno algunos de ellos ya debutaron en el circuito de verano y en esta Copa del Mundo, esperan salir adelante.

LA LLEGADA de Homar Rojas, como timonel de Acereros de Monclova, tendrá de regreso al Horno Más Grande de México, a los aficionados de este Región Centro de Coahuila, me figuro que los ejecutivos del béisbol del equipo de casa, le van a dar vara libre al regiomontano, para que arme un cuerpo técnico exigente, como también buscar las contrataciones adecuadas y formar una tremenda Furia Azul, claro que así será.

SOLO faltan 20 días para que los Charros de Jalisco comience a devorar la distancia del camino que tienen trazado, para su preparación de cara al arranque de la Temporada 2023-2024, de la Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, que se inaugura el próximo 13 de octubre frente a los Venados de Mazatlán en el Estadio Panamericano, de Zapopan, para el martes 5 de septiembre dará inicio el campo de entrenamiento en el "Charro Park" y la práctica será comandada por el coach de banca Pedro Meré, ya que el mánager Gil Velázquez concluirá su participación con los Arizona Diamondbacks a finales de ese mes.