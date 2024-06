Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS... AGRADERZCO las atenciones que tuvo la organización de Toros de Tijuana, por los presentes que me hicieron llegar, la noche de este lunes en Estadio Monclova, esto es una motivación enorme para mí, aunque me hubiera gustado, que esta situación, la recibieran en su momento, mi hermano Lupe Ortiz, Víctor Manuel Infante, Marcelo Becerra Pecina, Jesús Cruz Navarro, mi tocayo Ramiro Muñoz Linón, o en vida todavía Jesús Lara Vega y el carnal José Luis Adriano Fierro, pero me voy con ese refrán "Que nadie es profeta en su tierra", pese haber entregado su vida, en bien del beisbol mexicano.

MI AGRADECIMIENTO al Licenciado Ricardo Williamson Gutiérrez, a Óscar Romero y a mi gran amigo Juan Francisco "Chico" Rodríguez, por haberse acorado de este viejo, precisamente en el Día del Padre, muchas gracias a la organización fronteriza, y hablando del beisbol mexicano, los Toros de Tijuana, tuvieron un desconcierto enorme, en el inicio de la temporada, pero con la llegada de otros cañoneros, ya se acercan peligrosamente a la los primeros lugares, en donde está Monclova, Laredo, Monterrey y Laguna, recuerdo que una vez me dijo el "Zotoluco" en San Buena, "los Toros siempre será un rival de peligro".

DE LA capital del deporte en Coahuila, me informan que en Softbol "Carrucha" Arizpe, ya el equipo de Ballesteros Shop espera rival para disputar la final del Grupo C1, dejaron en el camino a Yankees , por su parte hasta anoche Gigantes y Cachorros buscaban la victoria decisiva, en el otro grupo C2 también bien cerrada la pelea, entre Blue Jays, Charros, Tremendo y CETIS 46.

"MUY sucias estas instalaciones de la Unidad Deportiva, acaso no hay una responsable de tener en óptimas condiciones", dijeron atletas que vinieron de Tamaulipas, Nuevo León y Durango, a su servidor, los sanitarios en mal orden y sin agua, no jalaron los abanicos, exigieron a Emilio García, sanitarios portátiles y los tuvo que contratar, una vergüenza para la marqueta que lleva el nombre de Emilio Martínez De la Rosa.

DESDE LA blanca Mérida, Yucatán, casa de los Leones de Yucatán tendrá una imagen renovada con instalaciones más cómodas y accesibles para recibir a más aficionados en la próxima temporada de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), así lo constató este día el Gobernador Mauricio Vila Dosal durante la presentación de los trabajos de renovación del Estadio de Béisbol Kukulcán Álamo, espacio público y entorno urbano, junto al comandante de la X Región Militar, Ricardo Flores González, Vila Dosal supervisó los trabajos de renovación, que contemplan la ampliación del área de bleachers donde se tenían 2,015 butacas y que pasará a 2,632 butacas; además, las gradas pasarán a una capacidad de 1,996 gradas.

EN ESTA semana se estará confeccionado la convocatoria para la presentación de la entrega de Astros 2024, en esta ocasión será algo especial, ya que será la edición con 50m galardonados en vez de 30, por lo que recomiendo a los coordinadores deportivos, clubs deportivos, atletas boxeadores, luchadores, beisbolistas, softbolistas, karatecas, basquetbolistas, y demás, vayan preparando a su candidato.