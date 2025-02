Ramos, titular y capitán para debut en Liga MX con Rayados.

MONTERREY, NL 21-Feb-2025 .-Sergio Ramos será titular y capitán en su debut con Rayados este sábado, cuando el Monterrey reciba al Atlético de San Luis.

El entrenador Martín Demichelis confirmó que Ramos será titular en el duelo de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2025, situación que adelantó CANCHA el jueves, al saber que los albiazules habían ensayado con el defensor español en dos interescuadras.

Demichelis agregó que, incluso Lucas Ocampos, está ya disponible y será parte de la convocatoria para el duelo ante los potosinos.

"Se ve al grupo muy incentivado, por la llegada de Sergio y el triunfo, se vienen cosas por delante con poco margen. El grupo da la cara porque tiene líderes positivos, esperando que llegue el próximo partido para ir viviendo con mucha responsabilidad, me atrevo a decir, que Sergio Ramos va desde el arranque y (Lucas) Ocampos estará convocado", expresó Demichelis.

"Lo fuimos viendo día a día, con sus sensaciones, con un plan progresivo desde su llegada hasta hoy. Fue consensuado con el jugador, la gente que lo rodea y lo conoce más que nosotros, pero Sergio no había parado de entrenar con lo físico. Es cierto que necesitaba trabajo de campo no sólo para conocer a los compañeros, sino, volver a amigarse con el pase, la pelota, los controles, los pases anticipaciones y nos ha sorprendido gratamente. Es por eso que, consensuado con él, tomamos la decisión que inicie, se lo ve bien, con muchas ganas e ilusión".

Demichelis dijo que verán el desarrollo de partido para ver cuantos minutos puede jugar Ramos, defensa central.

SERÁ CAPITÁN

Demichelis y dijo que, aunque Ramos no necesita el gafete para mostrar liderazgo, si anticipó también que será el capitán en el partido ante el San Luis.

"El tema de la capitanía no me preocupa demasiado, hay líderes que caminan por el vestuario y son líderes, portando o no la cinta. Es cierto que Sergio no hace falta que lo diga, es uno de los mejores defensores de la historia del futbol, más destacado de los últimos 15, 20 años. Su personalidad de liderazgo lo lleva hacia ese lugar", dijo.

"Aunque no le demos la cinta, que sí se la vamos a dar, con el respeto más que merecido para Héctor Moreno y Sergio Canales, que no van a dejar de ser capitanes, faltaría más Canales es de los jugadores más destacados de Liga MX, que no para de exigirse, que habla de ganar y además iremos viendo qué partido utilizar o no a Ramos. Mañana (sábado) será capitán Ramos".

El estratega dijo que Ramos no puede solucionar todo y si juega es porque ya está listo y también por esa necesidad de mejorar el aparato defensivo, pues han recibido 12 goles y los últimos 4 a balón parado.

"Bienvenido sea y ojalá nos pueda ayudar, pero no es la solución de todo. La solución es el compromiso de todos a la hora de atacar y de defender. No crean que Sergio Ramos si nos tiran 15 corner, va a sacar los 15. El otro día tuvimos 2 corner e hicimos 2 goles. Hubo partidos que tiramos 15 y no hicimos; es futbol", añadió.