'Rayados es el más grande'

CIUDAD DE MÉXICO 20-Oct-2023 .-Sin titubeos, Antonio Mohamed reconoció que Monterrey es el equipo más grande en el que ha trabajado, a sólo dos días del duelo entre Pumas y Rayados en el Estadio Olímpico Universitario.

"Los equipos son grandes por su historia. Después lo decidirá la afición, la gente, no sé de qué manera se puede comprobar eso. Pero lo que sí es que, institucionalmente, de los equipos en los que me tocó trabajar, es el más grande de México, tanto en infraestructura, seriedad, me parece a mi que es el más grande. Después lo otro me parece que se basa más por la historia", declaró el Turco.

Además, Mohamed fue claro al decir que el conjunto de CU no podía llegar al partido de mañana como favorito, por la calidad del plantel dirigido por Fernando Ortiz.

"Es imposible eso ¿Cómo vas a ser favorito contra la plantilla más cara del futbol mexicano? Es imposible", dijo.