Real San Buena ¡Frena a Abogados!

SAN BUENAVENTURA.- Fue en cancha de la curva de este lugar en donde la potente oncena del Real San Buena, frenó la trayectoria ganadora de los Abogados, a quien derrotó con marcador de 3 goles a 0, y los envió hasta el tercer sitio en este torneo de Liga Master City de Monclova.

Ahora Real San Buena comparte el liderato del grupo C con Gallos del Sur de Saúl Ríos Pompa con 37 puntos, los goles que marcaron la victoria de San Buena, fueron registrados por Fernando Campos, Jesús M, Campos y José M. Navarro.

INDEPENDIENTE MONCLOVA DERROTÓ A INTERNACIONAL

En otro encuentro de este campeonato, la oncena del Independiente Monclova, viajó hasta la acabada ciudad Frontera, para llegar al olvidado CEFARE en donde derrotan al Internacional con marcador de 5 goles A 3.

Independiente Monclova, está en medio de la balanza, ocupa la octava posición, araña la liguilla, tiene 10 victorias para 32 puntos, si gana el sábado ya tiene el boleto en las manos,

Los goles que marcaron su victoria fueron registrados por Miguel Morales Muñoz con 3 goles, los demás fueron de Eduardo Tovar y Julio Hernández.

Por el Internacional registran goles, Eduardo Plata, Víctor Maldonado y Dionicio Fuentes.

ASÍ SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS, FALTA UNA FECHA

Categoría A: Tigres 38, Independiente de Monclova A 37, CDM 32, Amigos de Jassel 30 con un partido pendiente, Col. Americana 25, Internacional A 25, Nueva Creación con 19, Necaxa A 16 con un partido pendiente y Real Hipódromo con 6 puntos.

Categoría B: Halcones Chinameca 34, DTCO 31, Aceros Monclova 30, Leones del Río 24, Col. Borja 22, Tecnitechos 22, Brujas 21, Independiente de Frontera 13 y Jalisco 11.

Categoría C: Gallos Sector Sur 37, Miravalle 37, Polonia 37, Real San Buena 36, Abogados 34, Tigres Jr 33, Independiente de Monclova C 32, Ángeles Borja 30, Necaxa C 26, Col. Obrera 26, São Paulo 25, Internacional C 15, Unión C 12, Leones Hipódromo 11 y CDSCO 7, Última jornada del torneo de liga 2021 para el sábado 27 de noviembre.