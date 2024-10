Reales regresan con triunfo a Playoffs de Grandes Ligas

Bobby Witt Jr. aprovechó al máximo su esperado debut en los Playoffs, impulsando la única carrera de este martes para respaldar las seis entradas precisas de Cole Ragans y ayudar a los Reales de Kansas City a regresar de una ausencia de nueve años en la postemporada con una victoria de 1-0 sobre los Orioles de Baltimore en el primer juego de comodines de la Liga Americana.

Witt, el campocorto de 24 años que lideró las mayores con 211 hits y un promedio de bateo de .332 esta temporada, conectó un sencillo al jardín izquierdo ante un cutter de 95 mph en el primer lanzamiento del ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2021, Corbin Burnes, con dos outs en la sexta.

Maikel García llegó para anotar después de recibir una base por bolas, robar la segunda base (Burnes permitió que los corredores robaran 41 bases, la mayor cantidad en las Grandes Ligas esta temporada) y avanzar a tercera con un roletazo.

No pudieron seguir aumentando su ventaja, pero eso no importó, gracias a Ragans, quien fue tan bueno, si no mejor, que Burnes antes de abandonar después de 80 lanzamientos debido a calambres en su pantorrilla izquierda, además de un bullpen que fue la debilidad de KC durante la temporada regular pero que estuvo más que bien el martes.

Los Reales perdieron 106 juegos la temporada pasada, pero una mejora de 30 victorias los ha llevado de regreso a octubre por primera vez desde que ganaron la Serie Mundial de 2015. Por su parte, Baltimore ha perdido sus últimos nueve juegos de postemporada, una racha que se remonta a 2014.

Ahora pueden terminar esta serie al mejor de tres juegos y avanzar a una Serie Divisional de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York si ganan el Juego 2 en Baltimore el miércoles, cuando KC enviará al All-Star Seth Lugo al montículo. El mánager de los Orioles, Brandon Hyde, dijo que no anunciaría su abridor hasta después del juego del martes, aunque se esperaba que fuera Zach Elfin.