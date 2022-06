Realizaron Draft de Extranjeros

Se llevó a cabo el draft de refuerzos extranjeros 2022 de la Liga Mexicana del Pacífico durante la tercera asamblea de presidente del Circuito Invernal Mexicano.

Los equipos se reforzaron primordialmente con pitcheo, durante las 6 rondas que duro el draft, siendo Yaquis y Venados los que menos jugadores seleccionaron. Venados de Mazatlán, fueron los primeros en tomar, y se fueron por el pitcher derecho, Elkin Alcalá, el colombiano recientemente ganó la Serie del Caribe con los cafetaleros y ahorita está tirando con los Olmecas de Tabasco, al lado del mazatleco Ignacio Marrujo.

La segunda selección de los Astados fue Tito Polo, quien tiene mucho contacto con la pelota y es veloz en los senderos, actualmente el líder en robos en LMB, con los Tigres de Quintana Roo.

Por su parte los Charros, se fueron como primera opción, con quien ha sido una bomba este año con los Toros de Tijuana, el patrullero Nick Williams, además de los lanzadores Rintero Hirama y Jake Thompson.

Cañeros se fue con 3 lanzadores y un receptor, el polémico Bruce Maxwell, quien ya jugo LMP con los Charros de Jalisco y que este año volvió con Acereros de Monclova. Tomateros también buscó lanzadores, tomando 3 pitchers (todos derechos), así como al infielder Alfredo López. Algodoneros y Yaquis tomaron poco, pero también se fueron por lanzadores, resaltando Yoenis Yera con la tribu, mismo pitcher que tuvo una fantástica actuación con Guasave en el invierno pasado.

Otro que tomo solo lanzadores fue Sultanes de Monterrey, sus 4 selecciones se trataron de brazos que vendrán a fortalecer el staff de los regios.

Mientras que Mayos de Navojoa y Los Águilas de Mexicali, hicieron varios movimientos, sobre todo Navojoa resalta que todo parece indicar que luzca complicado volver a tener a Kyle Martin a su vez que el infielder firmó con los Padres de San Diego en Ligas Menores.

Venados de Mazatlán Elkin Alcala (PD) y Tito Polo (OF), Charros de Jalisco Nick Williams (OF), Rintaro Hirama (PD), Jake Thompson (PD), Cañeros de Los Mochis Peter Tago (PD), Deunte Heath (PD), Josh Corrales (PD), Bruce Maxwell (C), Tomateros de Culiacán Kurt Heyer (PD), Humberto Mejía (PD), Hayato Takagi (PD), Alfredo López (IF), Algodoneros de Guasave Jeffry Niño (PD), Nico Tellache (PZ), Anthony Herrera (PD).

Otros extranjeros en el Draft, , Yaquis de Ciudad Obregón YoennIs Yera (PZ), Jeremy Rhoades (PD), Sultanes de Monterrey Terance Marín (PD), Tyson Pérez (PD), Joseph Wagman (PZ) y Paul Case (PD), Naranjeros de Hermosillo James Dykstra (PD), ddison Russell (IF), Philip Caulfield (IF), Matt Tenuta (PZ), Los Águilas de Mexicali Keon Broxton (OF), Art Charles (IF), Tomo Otosaka (OF), Kristopher Sutton (PZ), Marc Flores (IF), Noah Perio (IF), Mayos de Navojoa Geoffrey Broussard (PD) Nathan Antone (PD), Zach Kirtley (IF), Brennon Lund (OF), Adrián Tovalín (OF).