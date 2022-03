Recibieron Astro 2021

Gracias a las atenciones de la Licenciada Eva Riojas Sosa, directora de la Escuela de Porristas y Baile Escorpiones de Monclova, los Cronistas Deportivos avalaron la disciplina de Danza, para que fuera aceptada, en la pasada entrega de Astros 2021, siendo 4 maestras galardonadas con esta presea.

La Voz de Monclova, hace una distinción de estas damas bailarinas y maestras de Le Reve Dance, un deporte, que ya se estableció en forma definitiva en Monclova, a continuación, damos a conocer algo de la trayectoria deportiva de ellas.

Luisa Fernanda Ramírez Reyes Bailarina Jazz

Competidora regional, estatal, nacional e internacional con habilidades de danza aérea, Ballet, danza contemporánea, gimnasia rítmica con ascendencia y especialización en gimnasia, jazz, acrodanza.

Logros obtenidos en el 2021, top 5 en el ranking de all dance Mexico, nacional, top 30 ranking en all dance intercontinental y World dance. Top 5 en el ranking de Azul fest Latinoamérica e intercontinental America, taller nacional ballet y jazz, taller internacional de jazz y ballet all dance faculty, presentaciones regionales estatales, nacionales, presentaciones especiales online nacional e internacional, subcampeona en all dance quilifiers nacional 2019, 2020, 2021, 2022, all dance intercontinental 2020, 2021, all dance worlds 2021, azul fest Centroamérica 2021, azul fest latinoamericano online 2021, azul fest world finals 2021, dance world cup online quilifiers 2022 obteniendo el 2do lugar.

Campeona regional solista jazz obteniendo 199 de 200 de su calificación, campeona estatal solista jazz, campeona estatal y nacional grupal, jazz, jazz lírico y contemporáneo.

Karen Victoria Morales Triana Maestra de Danza

Directora de Le Reve Danse, Academia Integral de Danza, Competencia Estatal obteniendo 8 trofeos grupales de Primer lugar, 7 medallas de primer lugar en solistas, 4 medallas de primer lugar en duetos y 6 medallas de primer lugar en tríos. Nacional All Dance Ballet Repertorio clásico 3er lugar y Jazz 2do lugar.

Aller online en certamen internacional de danza clásica de técnica cubana y clásica francesa por maestra de Perú. Vaganova and her ballet metod 1 y 2 por Academia, Vaganova de ballet Rusia, sección de CID

Azul Fest Latinoamérica: 1 lugar Danza Lirica infantil y Juvenil, 2° Lugar en jazz infantil 2 y juvenil 1. Oro en jazz y Plata en danza lirica Mundial en Azul Fest Worlds Finals Top 5 en el ranking mundial de Azul Fest World Finals Jazz Infantil 2 representando a México. Clasificatorio al Dance World Peganant EUA 2022, mundial Dance Carnival Internacional Jazz Lirico Juvenil 2 y Jazz Juvenil 1 2022, Pase a Nacionales 2022. Competencia nacional Danzalo comunidad nacional de bailarines 3" lugar ballet repertorio categoría junior y 3° lugar jazz categoría infantil. participaciones locales nacionales e internacionales.

Esly Jaretzy Carrizales Luna

Bailarina Ballet y maestra en Le Reve Danse, Academia integral de danza. Competidora solista y grupal en competencias regionales, estatales, nacionales e internacionales. Teniendo habilidades en ballet, jazz, gimnasia, acrodanza, gimnasia rítmica, danza aérea, danza contemporánea, danza lírica, especializada en ballet repertorio, ballet clásico técnica francesa, danza lirica.

Capacitaciones del año 2021, Taller internacional Intercambio Internacional de Danza, Taller online en Certamen internacional de danza clásica de técnica cubana y clásica francesa por maestra de Perú.

Vaganova and her ballet metod 1 y 2 por Academia Vaganova de ballet Rusia, sección de CID, Certificado en High Dance Internacional Ballet, Logros en competencias del 2021 como solista, Tercer lugar en nacional All Dance México solista Ballet Repertorio, Top 5 del ranking Nacional de "All Dance México". Clasificatorio a "All Dance Intercontinental" 2019. 2020, 2021, 2022, Clasificatorio a "All Dance World Cup" (mundial) 2019, 2020, 2021 y 2022. Representando a México. Campeona estatal solista Ballet Repertorio, Obteniendo campeonatos grupales en la región, participaciones recreativas locales nacionales e internacionales.

Eunice Carolina Márquez Riojas

