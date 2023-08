Recibió reconocimiento Emilio García Hernández

Este sábado 12 de agosto, en el marco de la celebración de los 40 años de vida del gimnasio de Saltillo, Nuncio GyM, hubo entrega de reconocimientos a reconocidos ex atletas retirados, dueños de gimnasios y cronistas deportivos, siendo uno de los galardonados Emilio García Hernández icono de este deporte en la Región Centro de Coahuila y dueño de los Sport Center Elite.

Fue Juan Francisco Nuncio García, director del gimnasio en coordinación con la Asociación Estatal de Fisicoconstructivismo y aval de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y fitness AC, y el presidente de la CODEME Sr Francisco Cabezas Gutiérrez, los que hicieron entrega de estos presentes.

El Auditorio de la Unidad UAC Saltillo, de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, fue el escenario de este evento que inició a las 10:30 de la mañana de ayer, estando en el presidium de honor, al presidente de la Asociación de Fisiculturismo Alejandro De León, presidente del Club "En vida hermano en vida" del señor Francisco Javier Sánchez Y Juan Francisco Nuncio.

Don Ramiro, me dice Emilio García Hernández, "Me siento orgulloso de recibir este reconocimiento, pues sabe de mi desempeño en la promoción de este deporte que me apasionó, como lo es el fisicoconstructivismo".