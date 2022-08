Recibió último adiós Baldomero Pérez Quintana

Víctima de terrible infarto, la tarde del miércoles 24 dejo de existir en esta ciudad de Monclova, el conocido beisbolista de antaño y jugador actual en Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años, Baldomero Pérez Quintana, mejor conocido por los beisbolistas de toda la región centro como "Merin".

Fue en un comunicado del Club de Beisbol Acereros de Monclova, como conocimos esta trágica noticia, es que Baldomero Pérez desde que salió de AHMSA, fue el encargado de Mantenimiento Eléctrico en las instalaciones del estadio Monclova, por lo que el Licenciado Gerardo Benavides Pape y su organización se unen a este duelo.

Baldomero Pérez, fue una enciclopedia en el beisbol amateur, de Monclova y la región, necesitaría 20 páginas para poder escribir su brillante historia deportiva, con el equipo de sus amores Aztecas de Pancho Lerma, dio a conocer su poder al momento de batear, conquistó varios títulos de bateo en beisbol intercolonias, Salomón Jamin, Liga Monclova de Pepe Galván y muchos circuitos más.

Su fuerte condición física, lo identificaba a la hora de batear, al lado de Pancho Lerma y sus Aztecas, representaron en su momento a Coahuila, en el Campeonato Nacional de Beisbol celebrado en la Paz Baja California, al lado de Israel "La Pocha" Rodríguez, y otros jugadores trajeron el segundo sitio, gracias al pitcheo del "Huevo" José Luis Romo, Juan Antonio "Chato" Cárdenas y "La Bruja" Pablo Guel.

Su servidor, hizo gran amista con "Merín" Pérez, allá por el 70´s, cuando ambos trabajamos en Taller Eléctrico, ahí al lado de Juan "Líneas" Martínez, organizaron tremendo trabuco, para dar la pelea en beisbol departamental, a otras fuertes novenas, como Transportes, Aceración y Coquizadora.

Mi amigo Genaro González, del sector el Pueblo, me comunicó que a los 17 años, lo firmaron los buscadores de talentos de Diablos Rojos de México, lo llevaron a jugar con el equipo Puerto México a la Liga Norte de México, posteriormente regresó con la organización de los Pericos de Puebla, que lo enviaron a la fuerte Liga Central en aquellos años.

En beisbol y softbol departamental de AHMSA Uno, Baldomero Pérez Quintana, llenó de trofeos su vitrina, en una ocasión, le dije, te voy a realizar un reportaje de su historia deportiva, y me contestó, "Ramiro no es el momento", más delante cuando ya no pueda jugar, nos ponemos de acuerdo.

Hace un mes o un poquito más, platiqué con "Merin", en el campo de beisbol de Tanis, en ciudad Frontera, jugaba su equipo Agricultores de Estancias ante los Astros, en Recreativa de 50 Años, lo vi muy triste y le pregunte, ¿Qué te sucede Merín, te veo un poco triste, andas malo?

-¡No cabrón ando bien, un poco cansado!-, me contestó, porque no estás jugando, acabamos de iniciar, siempre entro en el momento necesario, por ahí llegó el "Vikingo", jugador del equipo Astros, quien me solicitó una foto con Baldomero Pérez Quintana, y se la tomé.

Ayer beisbolistas de antaño, amigos de Merín Pérez, no podían creer esta noticia, ¿Cómo es posible?, me dijeron René "Pájaro" Romo, Armando Rodríguez, Pedro Flores, Horacio Zertuche, Ramiro Sánchez, Alejo Peña, Armando "La Ticha" Charles, Juan Antonio "Chato" Cárdenas, Humberto Guerrero, todavía no lo podemos creer.

Y es que Baldomero Pérez Quintana, con el trabajo que tenía a diario en el Estadio Monclova, como Jefe de Mantenimiento, saludaba a medio mundo, siempre fue muy apreciado por todos sus compañeros beisbolistas, de antaño y actuales.

Merín deja una excelente dinastía, trabajó hasta lo último, para darles lo necesario, pero Dios Nuestro Padre Celestial, solicitó su presencia, y hasta allá llegará hoy, al palacio de los inmortales. ¡Descanse en Paz, Baldomero Pérez Quintana!