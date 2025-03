Reconoce Demichelis 'bajón futbolístico' en sus Rayados

MONTERREY, NL 11-Mar-2025 .-El entrenador de Rayados, Martín Demichelis reconoció que atraviesan por un bajón de juego y dijo no tener control sobre su futuro con el equipo.

A pregunta expresa de si su puesto dependía de lo que pase esta semana en acción de la Concacaf y el juego del domingo ante Pumas, el "Micho" aseguró que él confía en su trabajo y que saldrán adelante.

En Liga MX, Rayados marcha en el noveno puesto.

"Soy consciente de mi profesión, no va a dejar de ser mi vocación por más de que gane o de que aparezca en momentos difíciles porque es parte de la profesión y como soy ambicioso al mismo tiempo que la institución y que el hincha, entiendo el descontento", expresó Demichelis.

"Confío plenamente en los jugadores, confío plenamente en mañana (miércoles) sacar adelante la serie (ante Vancouver), eso nos va a hacer bien para ir el domingo a ganar a Pumas y hacer un gran partido. No, vivo mucho más allá que de eso.

"Entonces, con la armonía que tenemos acá adentro, me ocupo pura y exclusivamente de lo que, bajo mi deber, está a mi alcance, lo que no está a mi alcance no depende de mí".

El entrenador reconoció que a estas alturas de su gestión no esperaba estar en noveno lugar, pero que confía en el repunte del equipo.

Volvió a tocar el tema del desgaste por los viajes y la doble acción que llevan.

"Sí tuvimos un retroceso, creo que de lo futbolístico, sobre todo en el primer tiempo, donde pensamos hacerle de igual a igual a Cruz Azul, a mi manera de entenderlo, los equipos que mejor maneja la posesión", añadió.

"Nosotros no solemos esconder nada y no vamos a venir a decirles algo acá de lo que no hayamos visto, bueno, podemos poner dentro de esa realidad un poco de lo que hablamos (desgaste, viajes) y un bajón futbolístico del cual hay que hacerse responsable, ser autocrítico, analizar, hablar, dialogar con los jugadores, ver el porqué y enseguida buscar una reacción, así que la posibilidad de reacción la tenemos mañana".

Demichelis aseguró que no se guardará nada, pues tienes que conseguir su pase a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, al recibir este miércoles como locales en Torreón a Vancouver.