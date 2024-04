Red Bull no tiene prisa; le piden consistencia a ´Checo´

Christian Horner, 'Team Principal' de Red Bull, recalcó que no tienen "mucha prisa" a la hora de decidir quién será el compañero de Max Verstappen a partir del año que viene y que "es pura especulación" lo que se está hablando sobre posibles candidatos como el español Carlos Sainz, aunque no esconde que el español "es un piloto clave en el mercado" y por ello hay "un interés significativo".

"Nosotros, como equipo, no tenemos mucha prisa. Estamos en una posición afortunada donde a muchos pilotos obviamente les gustaría correr para este equipo, pero estamos contentos con la pareja que tenemos, sólo queremos asegurarnos de que se mantenga el nivel de consistencia con el que (Sergio) 'Checo' (Pérez) ha comenzado esta temporada", señaló Horner en durante el Gran Premio de China.

El británico insistió en que "a su debido tiempo" evaluarán "esas opciones" y que están "muy contentos" con la pareja que forman Max Verstappen y Sergio ´Checo´ Pérez. "Por lo tanto, no hay prisa inminente por anunciar la alineación completa para 2025", añadió.

"En cuanto a otros pilotos, es pura especulación. No tenemos idea de qué le ha ofrecido Audi a Carlos, que es un piloto clave que está en el mercado, así que es natural que haya un interés significativo. Y estoy seguro de que Audi haría una tontería si no considerara a un piloto de su calidad entre otros que tienen asientos disponibles, pero sería impropio revelar qué ofertas se hacen. Eso es algo que no nos ha revelado, en cuanto a qué ofertas se han hecho a otros equipos", recalcó sobre Sainz después de que Helmut Marko, asesor de Red Bull, dijese que habían hablado con él y que Audi le había presentado "una oferta muy buena".

Para el 'Team Principal', "es increíble que ya se hable tanto sobre los pilotos para el próximo año" cuando tan sólo están en la "quinta carrera". "No necesitamos tomar una decisión final sobre la alineación hasta mucho más adelante este año. Obviamente, Max tiene un contrato a largo plazo de todos modos y 'Checo' no tiene contrato, pero ha estado pilotando excepcionalmente bien en lo que va de la temporada", zanjó.