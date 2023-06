Renuncia Carmelina Moscato como DT de Tigres Femenil Juan Reyna

La entrenadora canadiense decidió dar por terminada su relación laboral con las felinas, después de dos torneos cortos al frente del club.

"El día de hoy Carmelina Moscato tomó la decisión de presentar su renuncia como directora técnica de Tigres Femenil, después de regalarnos un intenso año de trabajo y lleno de grandes experiencias", aseguró la directiva de las "Amazonas", mediante un comunicado.

Esta decisión se da a cuatro días de la eliminación de las "Amazonas" del Clausura 2023.

Las felinas cayeron en la antesala de la Final contra América.

Moscato dirigió un total de 44 partidos n Liga MX Femenil, con saldo de 31 victorias, 5 empates y 8 derrotas, para una efectividad del 70 por ciento.

Se convirtió en la primera entrenadora en la historia de la franquicia, además de la primera directora técnica extranjera en ganar un título en México.

Con Tigres Femenil consiguió el quinto campeonato en la historia de la institución, el cual fue en el Apertura 2022, tras ganarle la Final al América.

La directiva comunicó que en breve anunciarán la persona que sustituirá a Carmelina.

Se despide Carmelina con carta Mediante una carta difundida a través de Instagram, Carmelina Moscato, ex entrenadora de Tigres Femenil, se despidió de la institución y argumentó motivos personas para decidir renunciar.

La directora técnica agradeció al club, así como a las jugadoras, staff y afición por el año futbolístico en el que coincidió como estratega de las "Amazonas".

"Tomar la decisión de venir a México y embarcarme en un nuevo viaje en mi carrera como entrenador, a un nuevo país y cultura resultó ser más hermoso de lo que no podría haber esperado.

"Esto apenas comienza. Me han dado mucho a mí, al club. Les estaré eternamente agradecida y aunque por motivos personales me tengo que despedir, que sepan que me despido dando todo lo que tengo", explicó en la misiva.