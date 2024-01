Resistencia al máximo

Aunque ambos tricolores corren en la categoría LMP2, Pato tiene cierta ventaja, pues el auto con el Número 2 que comparte con sus compañeros Ben Keating, Nico Pino y Ben Hanley del equipo United Autosports saldrá desde la pole position.

O'Ward conoce al derecho y al revés el trazado de 3.56 millas del Autódromo Internacional de Daytona, pues apunta a llevarse su tercera victoria.

La primera vez que el regio subió a lo más alto del podio en esta prueba de resistencia fue en 2017 con Performance Tech en la categoría Prototype Challenge, cuando solo tenía 17 años, mientras que la segunda ocasión fue en 2022, ya en la clase LMP2, con el DragonSpeed USA.

"Para mí Daytona es la mejor manera de empezar el año. Me siento refrescado después de tener 2, 3 semanas donde realmente estuve en mi casa, no quería hablar con nadie, dejé mi teléfono, no le contesté a nadie. Lo más probable es que las últimas 8 o 10 horas de la carrera va a ser muy intenso para mí y para Ben Hanley, yo creo que no tan cargado al principio de la carrera.

"Vengo por la tercera (victoria). Esta es la cuarta vez que me va a tocar hacer las 24 horas, es la mejor manera de empezar el año. A mí me encanta venir aquí relajado, es una carrera en la que tienes mucho tiempo sobre el asiento y es un evento increíble. Además, no hay nada más que hacer en enero, entonces lo mejor que puedo hacer es venir aquí y tratar de ganarme un Rolex, eso es lo mejor", comentó O'Ward a Fox Sports.

Álvarez, en cambio, intentará remontar junto a Eric Lux, Kyffin Simpson y James Allen, con el bólido 81 del DragonSpeed.

"Sabemos que unas 24 horas no son tanto de velocidad, sino de consistencia. Creo que podemos pelear por el podio", puntualizó Sebastián.

24 HRS. DE DAYTONA

HOY

TV: 12:30 h, 17:00 y 21:00 / Fox Sports 3