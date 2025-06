Checo Pérez habla sobre su relación con Max Verstappen en podcast

Max Verstappen no se enganchó con alguna posible polémica y le puso un freno previo al Gran Premio de Austria 2025. Al contrario, mostró respeto por el mexicano Sergio ´Checo´ Pérez, a quien ya quiere ver en el paddock de la Fórmula Uno. Tiene un regalo pendiente para el tapatío.

"Tengo muchas ganas de volver a verlo en el paddock pronto, y todavía necesito regalarle un casco mío. Se lo prometí porque me regaló uno suyo con un mensaje muy bonito, y le prometí que ojalá, en México, le pueda regalar uno mío", publicó RacingNews365.

Verstappen añadió que no le importa lo que pase en los medios porque sabe bien cómo es ´Checo´.

"Tengo una gran relación con Checo, fuimos grandes compañeros de equipo y por eso tengo mucho respeto por él, él tiene mucho respeto por mí, y eso es todo por mi parte", recalcó.

En el podcast ´Desde el Paddock´, ´Checo´ Pérez indicó que Max Verstappen tenía un problema con él y se lo dijo hasta ocho meses después.

"Luego lo hablamos y se arregló todo. Pero así es él, se aguanta las cosas hasta que finalmente las suelta, generalmente en la pista", dijo el mexicano.

Max Verstappen fue precavido ante las preguntas de los medios de comunicación. No quiso responder si las carreras en la F1 son menos naturales debido a la regulación del campeonato.

"No voy a comentar sobre eso, no puedo arriesgarme a que me penalicen", respondió.

El piloto de Red Bull está a un punto de ser penalizado. Por el momento tiene 11 unidades en su superlicencia y si llega a 12 podría perderse un Gran Premio. Si en Austria se va en "blanco" en este tema, se le reducirían dos puntos.