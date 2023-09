Responde Héctor Herrera a críticos

HOUSTON, EU 01-Sep-2023 .-El medio Héctor Herrera dice que hay personas en los medios de comunicación mexicanos que se "creen el Messi del fútbol", pero que ignora sus críticas y él es feliz de estar en la Selección Mexicana.

"Me imagino quiénes son los que dicen, pero los comentarios o los consejos los tomas de quién viene. La verdad no sé si desgraciadamente o gracias a Dios en nuestro país hay gente, como en tu trabajo, que se creen que son los Messi del fútbol y creen que tienen el poder de palabra de decir quién hace las cosas bien, quién hace las cosas mal, cuando ni siquiera han tocado una pelota en su vida.

"Pero yo entiendo que es parte de su trabajo, que es lo que vende, lo que a la gente le gusta. Yo respeto mucho su trabajo, me encantaría hacer un canal de Youtube y criticar a toda esa gente, pero eso no es mi fuerte. Respeto sus palabras, pero no las escucho, no me protejo porque mentalmente soy muy fuerte. Entonces que venga una persona que venga y me diga que puedo o no estar en la Selección no me quita el sueño", dijo a Hi Sports.

Herrera, actualmente en el Houston Dynamo de la MLS, tiene 33 años, aunque él dice tener una buena carrera y nivel que respaldan su llamado a la Selección.

"Tengo una carrera muy buena, yo considero que tengo una de las mejores carreras como jugador mexicano. No me conformo con eso tampoco. He encontrado una felicidad en mi vida, en el fútbol y estoy muy contento con eso y nadie me lo va a quitar. Mi familia está feliz, estoy donde quiero estar, estoy otra vez en la Selección, tengo nuevos amigos, todo es felicidad. Eso es lo que a mí realmente me interesa, el resto me da igual", añadió.

El llamado de Herrera para los juegos de México ante Australia el 9 de septiembre en Texas y el día 12 a Uzbekistán en Atlanta.