RESULTADOS DE LA JORNADA DE BALONCESTO

Score

En seguida te dejamos con el recuento de lo visto sobre la duela del gimnasio Santiago V. González, correspondiente a la fecha de partidos del día miércoles de la liga oficial de baloncesto municipal.

Iniciando con el partido de la categoría femenil entre el seleccionado de Odontología Pediátrica y Palmas femenil, en donde estas últimas al igual que su similar de la categoría varonil, sufrieron en su encuentro de esta fecha de partidos, las chicas, cayendo de fea manera con un marcador de 41-16 y números de 7-7, 4-8, 15-5 y 11-0 en los cuatro periodos del partido.

Seguimos con el duelo entre los potros de la Universidad Politécnica que les tocó enfrentarse ante los segundos de la tabla de posiciones, el conjunto representativo de Eagle Pass, Next Level; los universitarios se vieron frustrados desde el primer cuarto del partido al caer por 16-11, tropiezo que le duró todo el partido, pues no levantaron lo suficiente para remontar a los de Next Level que se llevaron el triunfo por 82-52.

Finalmente el duelo que sello esta gran noche de partidos de baloncesto local, el cara a cara de Palmas y Tecate, estos últimos con un poderoso invicto a lo largo de la presente temporada y que mantuvieron a capa y espada durante el duelo, ganando por 61-54.