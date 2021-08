Ricardo Ferretti estalla tras gol anulado ante Club América

Ricardo Ferretti habló fuerte en torno al arbitraje registrado en el partido que su FC Juárez perdió ante Club América por marcador de 1-2 .

Y es que el árbitro Luis Enrique Santander le anuló un gol al FC Juárez por una supuesta posición adelantada, lo que hizo enojar a Ricardo Ferretti, pues el gol les daba la ventaja parcial.

En su conferencia de prensa ofrecida posterior al partido, el Tuca Ferretti sugirió que el arbitraje suele favorecer al Club América.

Ya que, dijo, si la jugada hubiera sido para el otro lado , seguramente el árbitro daba el gol por bueno.

"No te podría decir que con ese gol que era legítimo hubiéramos ganado, pero sí me siento decepcionado de esa... Es una jugada legítima, es un gol que nos pudo dar cierta tranquilidad o confianza para seguir haciendo un buen partido... esta situación me da una frustración muy grande, porque a lo mejor si es para el otro lado no la marcan. Si fuera para el otro lado la hubieran dejado" RICARDO FERRETTI¿Estuvo mal anulado el gol al FC Juárez? Aunque en la primera jugada no hubo fuera de lugar, Luis Enrique Santander

marcó un ligero rozón previo al gol de

Gabriel Fernández

.

Cierto es que la jugada resultó muy apretada y controversial, pero apegado al reglamento, parecer ser que el árbitro calificó bien la jugada.

No obstante, gente como David Faitelson aseveró que lo ocurrido en el Estadio Olímpico Benito Juárez fue un robo en contra del equipo de Ricardo Ferretti.

Ricardo Ferretti cuestiona expulsión de Joaquín Esquivel

Pero las críticas de Ricardo Ferretti en torno al trabajo de Luis Enrique Santander no terminaron ahí, toda vez que también cuestionó la expulsión recibida por Joaquín Esquivel.

En la consideración del Tuca Ferretti, ex DT del Club Tigres, el árbitro no calificó con el mismo criterio una jugada muy similar que se dio en el primer tiempo en contra de Gabriel Fernández.

"En el primer tiempo la que tiene la oportunidad de ir solo y el jugador del América se cuelga de la camisa y que impide la jugada, ¿qué opinas tú? No se midió de la misma manera, porque ´Toro´ (Gabriel Fernández) no se tiró, pero una jugada directa de gol, entonces vemos una pero no otra y son las situaciones que dan coraje porque a mi punto de vista, si no lo agarra se va directo a gol"