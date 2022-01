Ricardo Williamson gerente deportivo de Toros Tijuana

Fue en el 2013 cuando el Licenciado Ricardo Williamson, llego a la organización de los Acereros de Monclova, fue el segundo de a bordo del gerente deportivo Óscar Romero Tirado, durante los siguientes tres años, hasta que vendieron la franquicia.

Ahora Ricky Williamson cumple su sueño, bueno eso mi dijo en el 2014 cuando estaba en los entrenamientos en el parque "Domingo Santana" de León Guanajuato, me comentó "Algún día señor Ramiro, quiero ser alguien en el beisbol profesional" su sueño llegó al ser nombrado gerente deportivo de los Toros de Tijuana y debutará en esta edición del 2022.

Fueron 10 largos años que necesitó Ricky Williamson para graduarse, iniciando como gerente de viajes, para llegar en la nueva posición, tres ases de Acereros que llegaron a Toros de Tijuana para hacerlos campeones Óscar Romero Tirado, Homar Rojas y ahora Ricardo Williamson.

Ahora Ricky es una reorganización del organigrama del área deportiva, "Me siento contento y muy comprometido con el proyecto deportivo que se presenta; es una gran oportunidad para aportar los conocimientos de béisbol que he adquirido en mi trabajo de oficina ahora de regreso a Toros de Tijuana, donde he tenido el mayor crecimiento y experiencias laborales", comentó el novel directivo de 35 años.

El coahuilense trabajó con Toros de Tijuana del 2017 al 2020 como coordinador deportivo y regresará a la "embestida" para vivir su primera experiencia como Gerente Deportivo, luego de laborar en 2021 con Generales de Durango,

"Mis experiencias más grandes son en Toros de Tijuana, ya que obtuvimos el campeonato en 2017 y ahora se me presenta la oportunidad de regresar en la gerencia deportiva en este nuevo proyecto con el objetivo del bicampeonato y una dinastía", agregó. Williamson sobrino del Licenciado Jorge Williamson Bosque, también estuvo con Águilas de Mexicali en la campaña 2021-22 de Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y su carrera la inició la década pasada con Acereros del Norte en LMB.

Con esta incorporación, el área deportiva tiene a Óscar Romero a la cabeza como Director Deportivo, Ricky Williamson en la Gerencia Deportiva y Raúl Armando Cano como Asesor Deportivo.

Williamson estará en el equipo de trabajo que dirige Óscar Romero, quien se apresta a cumplir su sexta temporada con Toros de Tijuana y es el único directivo que suma dos campeonatos de LMB en los últimos cinco años.