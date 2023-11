Rinden Liga MX y FMF homenaje a Manuel Lapuente

TOLUCA, Edomex 22-Nov-2023 .-La trayectoria de Manuel Lapuente fue reconocida por la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol.

El ex futbolista y entrenador, quien cosechara éxitos como timonel de Puebla, Necaxa, América y la Selección Mexicana, recibió ayer el primero de una serie de homenajes que ambos organismos le brindarán a las leyendas del futbol mexicano.

Acompañado de su esposa Susana, hijos, hermanos, sobrinos y nietos, Lapuente posó junto a algunos de los trofeos que lo colocan como un referente de la dirección técnica.

"Me agarraron en curva. Muchas gracias, esto para mí es un verdadero privilegio. Qué emoción me da y si lloro, ni modo. Es algo que disfruto mucho", expresó emocionado.

Luego de proyectarse un video de su semblanza y escuchar palabras de Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, y de Juan Carlos Rodríguez e Ivar Sisniega, comisionado y presidente de la Federación, respectivamente, "Manolo" recibió de manos de Alberto García Aspe un galardón en forma de balón con su tradicional boina.

"Lo agradezco infinito de todo corazón, estoy muy contento porque están mis hijos, la familia futbolística.

"Me sobró la edad, si no seguiría en el futbol, sigo viéndolo, sigo observándolo, me sigo divirtiendo con el futbol, mi señora me obliga a verlo", bromeó.

Al homenaje también acudieron ex dirigidos de Lapuente, como Ricardo Peláez, Sergio Almaguer, Carlos Poblete y Mario Carrillo, así como ex directivos con los que trabajó, como Emilio Maurer y Justino Compeán.

