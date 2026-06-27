México espera rival para los dieciseisavos; Ecuador y Escocia se perfilan como opciones

La definición de los enfrentamientos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 está cada vez más cerca y la Selección Mexicana aún espera conocer al equipo que enfrentará en la siguiente ronda. A falta de los últimos seis partidos de la Fase de Grupos, únicamente dos selecciones se mantienen como las opciones más probables para medirse con el conjunto nacional.

México avanzó a la siguiente fase como líder del Grupo A luego de sumar los nueve puntos disponibles y finalizar la primera ronda sin recibir goles, un desempeño que representó un hecho histórico y fue celebrado por la afición.

¿Qué rival enfrentará México en dieciseisavos?

El siguiente compromiso del equipo dirigido por Javier Aguirre será el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, aunque el rival todavía no ha sido confirmado.

Al concluir en el primer lugar de su grupo, el reglamento de la FIFA establece que México puede enfrentar al tercer lugar de los grupos C, E, F, H o I. La asignación se determina mediante una fórmula matemática contemplada en el reglamento de competición, la cual contempla 495 posibles combinaciones y evita que un tercer lugar se enfrente al líder de su mismo sector.

Posibles rivales: Ecuador y Escocia

De acuerdo con los escenarios actuales, los equipos con mayores posibilidades de cruzarse con México son Ecuador y Escocia. Ecuador se colocó como tercer lugar del Grupo E tras vencer a Alemania, mientras que Escocia terminó su participación en el Grupo C con tres puntos, aunque aún depende de los resultados de otros grupos para asegurar su clasificación como uno de los mejores terceros.

La definición oficial del adversario de México llegará este sábado 27 de junio, una vez que concluya la actividad de la Fase de Grupos.

Impacto de otros grupos en la clasificación

Además, la derrota de Uruguay frente a España y el empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita dejaron al Grupo H sin un tercer lugar clasificado a la siguiente ronda.